Am Dienstag wurde die Feuerwehr Kirchheimbolanden sowie die Feuerwehr Göllheim zu einem Verkehrsunfall auf der A 63 gerufen. Kurz hinter der Abfahrt Freimersheim, in Fahrtrichtung Mainz, war ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen im Überholvorgang befindlichen Lkw aufgefahren. Durch den Aufprall wurde die Hinterachse des Lkw massiv beschädigt, das Auto schleuderte in die Mittelleitplanke und kam erst 100 Meter nach dem Aufprall zum Stehen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten musste die Autobahn vollständig gesperrt werden, danach konnte der Verkehr die Unfallstelle auf dem Standstreifen passieren. In dem 2 Stunden und 20 Minuten dauernden Einsatz waren 19 Einsatzkräfte der Wehren Kirchheimbolanden und Göllheim im Einsatz.