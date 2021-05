Weiter Abstand, regelmäßige Desinfektion der Sportgeräte, aber es ist wieder möglich: Auf dem Sportplatz des SV Börrstadt trainieren die Leichtathleten und können dabei fast ihr normales Training durchziehen. Aber eben nur fast.

Otto-Erich Juhler kniet auf dem Boden, ein Desinfektionsmittel in der Hand, und sprüht Speere, Diskusscheiben und Kugeln fürs Kugelstoßen ein. Seit Montag darf in Rheinland-Pfalz wieder trainiert werden – zwar nicht alles, aber zumindest ein paar Sportarten sind mit Auflagen wieder erlaubt. Eine davon ist die regelmäßige Desinfektion von den Sportgeräten.

Auch die Benutzung der Sportanlagen ist jetzt wieder zulässig. Die Leichtathletik-Abteilung des SV Börrstadt hat das sofort angenommen und trainiert zweimal die Woche auf dem Sportplatz. „Ich habe, nachdem ich von der neuen Verordnung gehört habt, gleich unseren Vorstand gefragt und mir das genehmigen lassen“, erzählt Juhler, der seit 2018 die Leitathletik-Abteilung führt. Dann hat er sich die Regeln angeschaut, die jetzt zu beachten sind und daraufhin das Training neu konzipiert.

Anweisungen aus der Entfernung

Noch wird das Angebot jedoch ein wenig zögerlich angenommen. Am Donnerstag waren die Zwillinge Laura und Lukas da, später kam Katharina hinzu, die gerade beginnt, Hürdenlauf zu trainieren. Normalerweise sind zehn bis 12 Jugendliche in dieser Gruppe. „Ich habe schon das Gefühl, dass viele Eltern noch ein bisschen vorsichtig dabei sind, ihre Kinder zum Training zu schicken“, sagt Juhler, der dafür aber vollstes Verständnis hat.

Die Sportler kommen schon umgezogen ins Training, da die Umkleidekabinen weiter geschlossen sind. Los geht es ganz normal mit Einlaufen und Warmmachen. Die Zwillinge müssen dabei natürlich nicht allzu viel Abstand halten. Dann geht es los mit den ersten Stoß- und Wurfübungen. Nach dem Kugelstoßen schnappt sich Laura einen Diskus, und ihr Bruder Lukas übt mit den Speeren. Juhler achtet darauf, nur Anweisungen aus der Entfernung zu geben. Mal den Arm bei einem Wurf zu führen, um die richtige Haltung zu vermitteln, fällt im Moment natürlich weg. Dafür gibt es umso mehr mündliche Ansagen. Sonst läuft das Training eigentlich wie immer ab.

Jeder muss sich anmelden

Die Wettkämpfe, von denen viele im Mai hätten stattfinden sollen, sind aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auf nach den Sommerferien verschoben worden. Aber das hat auch sein Gutes, findet Juhler: „Wir haben jetzt keinen Druck, können in Ruhe trainieren und uns auch noch mal auf die Grundlagen konzentrieren.“ Oder eben neu in eine Sportart einsteigen, wie Katherina, die gerade über die Hürden flitzt. Um durchzuschnaufen, versucht sie sich danach am Diskuswerfen. Sowohl für sie als auch für Laura gilt: Das Wichtigste ist, den Diskus über den Zeigefinger abrollen zu lassen.

Im Moment arbeitet Juhler nur mit den Älteren. Für die Kinder, die in die erste bis dritte und die vierte bis siebte Klasse gehen, will er erst wieder Training anbieten, wenn auch die Schulen wieder öffnen. Da sei es momentan noch zu schwer zu garantieren, dass die erforderlichen Abstände eingehalten werden können. Jeder, der am Training teilnehmen will, muss sich vorher bei Juhler anmelden, damit er das Training vorbereiten und entsprechende Stationen in großem Abstand aufbauen kann. Zum Glück ist der Sportplatz groß genug, um gemeinsam, aber eben doch individuell zu trainieren. Da Mannschaftssportarten weiter noch nicht trainiert werden dürfen, lädt Juhler diese Sportler ein, gerne bei ihm mitzumachen, um sich fitzuhalten.

Info

Wer Interesse hat, neu teilzunehmen, kann sich unter der Telefonnummer 06302 6073600 bei Otto-Erich Juhler anmelden. Trainiert wird momentan jeden Donnerstag und jeden Montag von 17 bis 18 Uhr auf dem Außensportgelände des SV Börrstadt.