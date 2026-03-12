Bei dem Mann, der am 5. März bei einem Wohnungsbrand ums Leben kam, handelt es sich um den Bewohner. Bei einer Obduktion wurde auch die Todesursache festgestellt.

Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt hat, wurde der Leichnam inzwischen obduziert. Dabei konnte nicht nur die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden, sondern auch die Todesursache: Nach aktuellem Ermittlungsstand starb der 75-Jährige an einer Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr war am Donnerstagabend, 5. März, zu einem Brand in der Industriestraße im Gewerbegebiet – dieses befindet sich auf Lohsfelder Gemarkung – Winnweiler alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits erloschen. In einem Zimmer fanden sie lediglich ausgekühlte Brandreste sowie den leblosen Körper des Mannes, dessen Identität anfangs ungeklärt war. Bestätigt hatte die Polizei nur, dass ein Nachbar durch Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden war und die Feuerwehr verständigt hatte. Weitere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus blieben unversehrt. Das Gebäude wird von der Verbandsgemeinde Winnweiler zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzt.

Inzwischen hat eine Begehung des Brandortes in Begleitung eines Gutachters stattgefunden. Ein Brandgutachten liegt zwar noch nicht vor, nach aktuellem Entwicklungsstand war aber wohl ein unsachgemäßer Umgang mit Zündquellen Brandursache. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es weiterhin nicht.