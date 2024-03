Das Stadtjubiläum in diesem Jahr soll den Bürgern besonders gut schmecken – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Deshalb gibt seit dieser Woche den offiziellen Kibo-Taler anlässlich der 1250-Jahrfeier. Das ist ein ziemlich großes Mürbeteig-Plätzchen, angefertigt von der Bäckerei Enkler. Vorerst wurden 50 Stück von der Leckerei gebacken, bei großer Nachfrage, werfen die Bäcker direkt den Ofen an und sorgen für Nachschub. Erhältlich ist der Kibo-Taler für 6,50 Euro zu den Geschäftszeiten in der Stadthalle an der Orangerie.