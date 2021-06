Gibt es ein Erwachen nach dem Lockdown in einer Stadt, die sich seit geraumer Zeit in einer Art Dornröschenschlaf befindet? Ein Bummel durch Kirchheimbolanden am vergangenen Wochenende.

Es ist Freitag und es ist Markttag auf dem Römerplatz. Die Sonne wärmt, ein paar Wolken dämpfen die Hitze, bestes Juni-Wetter. Das Parken funktioniert - wie gewohnt - unkompliziert und entspannt, der Weg zu den Ständen ist überschaubar. Eine Freude sind jedes Mal die liebevoll gestalteten Blumenarrangements, die den Stadtkern noch anmutiger machen.

Das genießen offensichtlich auch die Besucher – heute sind es für Kibo-Verhältnisse richtig viele. Optisch hat sich nicht viel getan, fast alle tragen ihre Masken, trotzdem wirken sie entspannter. Der Smalltalk an den gut frequentierten Verkaufsständen scheint ein wenig länger zu dauern, und ein munterer Geräuschpegel liegt über dem Platz, zu dem auch die zahlreichen Gäste in den Außenbereichen der Lokale und der Eisdielen beitragen. „Es ist schön, mal wieder Stimmen, Lachen zu hören, wenn man aus dem Laden tritt“, freut sich Michaela Heck vom gleichnamigen Modehaus.

Auch in den Abendstunden sind Gärten und Terrassen der Restaurants fast ausgebucht. „Unser Garten ist gut besetzt“, kann Anastasios Petridis, Inhaber vom Akropolis, berichten. „Der Wegfall der Testpflicht für außen macht sich bemerkbar.“ Wegen des später einsetzenden starken Regens kommt es dann in Lokalen zu dynamischen Fluchtbewegungen in die Innenräume.

Regen ist auch am Samstag das Thema. Es sieht zumindest am Morgen danach aus, als wenn man nass werden könnte. Dafür ist die Luft wunderbar, die Temperaturen angenehm – nicht zu heiß, nicht zu frisch. Eigentlich beste Bedingungen für einen Stadtbummel. Aber das scheint nur wenige animiert zu haben. Kirchheimbolanden befindet sich nach dem lebhaften Freitag wieder in einem sanften Schlafmodus. „Es ist halt Samstag“, erläutert Thomas Stepan vom gleichnamigen Fotostudio. „Bei uns auf dem Land ist das der Tag für Garten- und Hausarbeit.“

Darum weiß auch Michaela Heck, die aber trotzdem mit dem Neustart zufrieden ist: „Die Kunden kommen wieder, auch die Zahl der Touristen steigt merklich.“ Zu denen gehören auch Mutter und Tochter Rust aus Hildesheim. „Schön ist es hier, ein wirklich nettes Städtchen“, finden die beiden. So sehen das auch die „Eingeborenen“ Tobias Heilmann und Joachim Didier, die entspannt „babbelnd“ auf einer Bank auf dem Römerplatz sitzen und sich mit Petra Nagel-Schmidt vom Geschäft „ars vivendi“ unterhalten. Die findet, man merke den Menschen die Erleichterung an, „nachdem sie wie eingesperrt waren“.