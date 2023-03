Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das große inklusive Sommerfest der Lebenshilfe ist zwar ausgefallen. Die Präsentation der Ergebnisse der Kunstworkshops, in denen unter der Woche fleißig gearbeitet wurde, brachte am Freitagnachmittag dennoch viel Farbe und Heiterkeit in den oberen Teil des Schlossgartens. Getreu dem Festivalmotto ließen die Akteure „die Puppen tanzen“.

Gut 50 Zuschauer bildeten das Rund, in dem getanzt und gespielt wurde, in dem Marionetten, zum Teil lebensgroße Puppen und die „Strumpfwurm-Puppenshow“ sich entfalten