Für ein Millionen-Projekt der Lebenshilfe machte der Stadtrat jetzt mit zwei Beschlüssen den Weg frei: Im rückwärtigen Gelände zwischen Bahnhofstraße und Mühlstraße soll die neue Wohnstätte mit zwei Hauptgebäuden, bis zu 40 Wohneinheiten und Nebeneinrichtungen gebaut werden. Die Grünen laufen mit einem Vorschlag offene Türen ein.

Seit 1987 nutzt die Lebenshilfe für die Unterbringung und Betreuung beeinträchtigter Menschen das Sengelmann-Haus in der Bahnhofstraße. Ein äußerlich sehr stattliches Gebäude, das sich freilich zunehmend zum Problemfall entwickelte. Abgesehen davon, dass es nicht barrierefrei ist, Gemeinschaftsbäder am Flurende liegen, es an Privatsphäre mangelt, machen dem Betreiber auch hohe Instandhaltungskosten, etwa durch häufige Rohrbrüche, zu schaffen.

So fiel bereits vor längerem die Entscheidung für einen Neubau, in dem jeder Bewohner sein 20 Quadratmeter großes Zimmer mit angeschlossenem Sanitärbereich bekommen wird. Die beiden dreistöckigen Gebäude sollen jeweils drei Wohngruppen mit je sechs Bewohnern ein angenehmes Zuhause geben. Auch die Erschließung des Geländes übernimmt der Bauherr. Rund sieben Millionen Euro sind mittlerweile für das Gesamtprojekt veranschlagt, für das die Lebenshilfe Westpfalz mit Sitz in Kaiserslautern von der Stadt Kirchheimbolanden ein 3300 Quadratmeter großes Grundstück erwarb.

Nun breitere Straße geplant

Zunächst hatte ein anderer Investor, die in Kaiserslautern ansässige Immo 150 PmS GmbH, auf dem Gelände zwei Wohnhäuser errichten wollen. Die dafür bereits gebaute Erschließungsstraße mit geringer Breite sollte dabei nur als Ausfahrt zur Bahnhofstraße dienen. Weiterer Grunderwerb ermöglicht nun eine Straße mit Begegnungsverkehr, in die der Bauherr auch Kanalleitungen verlegt.

Der Unterzeichnung des so genannten Durchführungsvertrags, der vor allem bauliche Fristen, Straßen und Entwässerungsanlagen, Bedingungen zur Übernahme öffentlicher Erschließungsanlagen durch Stadt und Verbandsgemeindewerke regelt, stimmte der Stadtrat jetzt ebenso einhellig zu wie er den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohnstätte Lebenshilfe – Mühlstraße 2“ zur Satzung erhob. Planungsrelevante Einwände hatte es zuvor weder von der im Verfahren beteiligten Öffentlichkeit noch von Behörden und sonstigen Beteiligten gegeben.

Nachhaltiges Energiekonzept

Stephanus Sauer (Grüne) rannte im konkreten Fall mit der Anregung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern offene Türen ein: „Der Bauherr hat sich für ein nachhaltiges Energiekonzept entschieden“, antwortete ihm Architekt Christoph Groth direkt. Dazu gehört, wie der Geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe, David Lyle, der RHEINPFALZ ergänzend sagte, neben Photovoltaikanlagen auf beiden Dächern beispielsweise auch die Nutzung von Erdwärme. Dies energetische Konzept habe etwa zur Hälfte dazu beigetragen, dass die Baukosten von ursprünglich fünf auf sieben Millionen Euro gestiegen seien, sagte Lyle, doch werde sich dies beim späteren Betrieb des Hauses bezahlt machen. Die andere Hälfte der Erhöhung ergebe sich aus dem Straßenbau und erschwerten Gründungsverhältnissen.

Nach dem Stadtratsvotum hofft der Vorstand auf eine Baugenehmigung des Donnersbergkreises in den nächsten Wochen und den Baustart im September. Realistisch ist für Lyle die Fertigstellung des Bauvorhabens Ende 2021 oder zu Beginn des Folgejahres.

Mit der Zukunft des Sengelmann-Hauses, für das die Lebenshilfe danach keinen Bedarf mehr haben wird, könne man sich in Ruhe befassen, so David Lyle. Es soll verkauft werden.

Fotovoltaik: Grüne für mehr Druck auf Bauherren

Beim Thema Fotovoltaikanlagen plädierte der Grüne Stephanus Sauer in der Stadtrats-Diskussion grundsätzlich für etwas mehr Druck: Wenn Bauherren solche Anlagen nicht selbst auf geeigneten Dächern installieren wollten, sollten externe Betreiber die Möglichkeit dafür erhalten, so sein Vorschlag. Dem widersprach CDU-Fraktionschef Thomas Edinger: Grundsätzlich seien solche Anlagen zu begrüßen, aber Zwang sei unangemessen. Zumal die Anlagen, wie die Feuerwehr bestätigen könne, „nicht wirklich unproblematisch sind. Auf dem Kibo-Bad hat eine solche Anlage einen Brand ausgelöst“.