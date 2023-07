Mit ihrem „Trödelmarkt der Träume“ startet die Lebenshilfe Westpfalz am 25. Juli in ihr jährliches Kunst- und Musikfestival „Begegnung in der Kunst“ vor der Kulisse des Kirchheimbolander Schlossgartens.

An vier Tagen lädt der Verein zu Workshops sowie einem großen Abschlussfestival am 29. Juli ein. Das Theater- und Musikfest steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Verwandlung des Parks in einen „magischen Ort“.

Mit offenen Workshops in den Bereichen Musik, Tanz, Kostümgestaltung und Bildende Kunst bietet die Lebenshilfe an vier Tagen vielfältige Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung. Mit „The Beez“ im Bereich Musik, der „tanzbar_bremen“, den Kostümgestalterinnen Larissa Jenne und Jeanne Louet sowie gleich einem ganzen Künstlerteam aus dem Bereich Bildende Künste hat die Lebenshilfe einen bunten Strauß an Referenten für die Workshops gewinnen können. An allen Workshop-Tagen, jeweils zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, gibt es für jedermann eine Einladung zur Teilnahme in den Kreativgruppen.

Höhepunkt: Festival am 29. Juli

Mit den Gruppenworkshops hat Organisator Andreas Kolb langjährige gute Erfahrungen. „Seit unserem zweiten Veranstaltungsjahr haben wir die Workshops im Programm“, berichtet Kolb. Bereits zum 16. Mal findet die diesjährige „Begegnung in der Kunst“ unter seiner Leitung statt. „Spannend ist, wie sich das in den einzelnen Workshops jeweils entwickelt. Am dritten Tag sieht man das konkret. Das Festival zum Abschluss wird dann zum Präsentieren genutzt“, freut sich Kolb.

Höhepunkt wird das Festival am 29. Juli sein. Bei den früheren Veranstaltungen hatten die Präsentationen der Gruppenarbeiten stets am Freitagabend stattgefunden. „Das haben wir dieses Jahr auf den Festivaltag am Samstag gelegt“, erläutert Kolb. „Das Programm in den Workshops war dann doch groß, und oft sind die Teilnehmer freitags nach Hause gefahren“, erklärt er. Kolb rechnet aus Erfahrung mit 60 bis 150 Teilnehmern für die Workshops, für das Festival hofft er erneut auf 500 bis 600 Besucher. Wetterbedingte Sorgen macht er sich nicht: „Wir hatten im Laufe der Jahre schon alle Wetterlagen. In einem Jahr sind wir sogar regelrecht abgesoffen“, erinnert er sich.

Performances im Park

Für das Festival-Programm versprechen die Organisatoren ein „wahres Feuerwerk“ aus Bühnenkonzerten, Theater- und Tanzaufführungen sowie Live-Performances im Park. Die auftretenden Akteure setzen sich aus einer Mischung aus internationalen und inklusiven Künstlergruppen zusammen. Eröffnet wird der Festival-Tag mit der „tanzbar_bremen“ und ihrem Programm „R. sieht Rot“, gefolgt von einer Tanzinszenierung von „Danza Perdido“. Den sphärischen Klängen der Schweizer „Hora-Band“ schließt sich zum Abschluss der Auftritt der Berliner Musiker von „The Beez“ an.

Norbert Busschers lädt zu einem „theatralen Spaziergang“ mit seinem Programm „Shakespeare take away“ ein. Erzähltheater bietet Märchenerzählerin Nina Weißbrodt, die Artisten des Zirkus Pepperoni aus Rockenhausen fordern zum Mitjonglieren auf. Passend zum „Trödelmarkt der Träume“ können beim Festival im Park Traumkostüme selbst geschneidert werden.

Veranstalter bitten um Materialspenden

Die Veranstalter bitten um Materialspenden, die in den Workshops eingesetzt werden können: Bunte Regenschirme und Kleidungsstücke, Kleinstmöbel, Beistelltische, Sitzgelegenheiten, kleine Teppiche sowie gesäuberte Plastikflaschen und -becher, bunte Magazine und Bücher sowie leere Schuhkartons. Alle Gegenstände können am Montag, 24. Juli, im Schlossgarten abgegeben oder wahlweise zu den Workshops mitgebracht werden.

Infos

„Begegnung in der Kunst“: vom 25. bis 29. Juli im Schlossgarten Kirchheimbolanden. Workshops „Trödelmarkt der Träume“: 25. bis 28. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr. Festival: Samstag, 29. Juli ab 14 Uhr.