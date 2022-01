Aufmerksam, also achtsam, durchs Leben zu gehen, macht gelassen und souverän. Das ist der Ansatz von Gabriele Keller, die Kurse und Seminare dazu anbietet. Weshalb das so ist und für wen sich dieses Training lohnt, das hat sie unserer Mitarbeiterin Stefanie Seither erzählt.

Frau Keller, kann Achtsamkeit die Welt verbessern?

Ja, (lacht). Die Welt fängt ja bei einem selber an. Wenn wir ein gutes Verhältnis mit uns selbst haben, gehen wir auch gut mit anderen um. Das Achtsamkeitstraining ist eine große Wahrnehmungsschulung. Wir lernen, das, was wir gerade machen, bewusst wahrzunehmen. Wir lassen diese Haltung in jeden Aspekt unseres Lebens fließen und kommen so aus dem Reagieren ins Agieren. Darüber hinaus entwickeln wir eine neue Beziehung zu uns selbst, werden souveräner und gelassener. Man bekommt ein neues Selbst-Bewusstsein. Damit einher gehen vertieftes Mitgefühl, große Dankbarkeit und Lebensfreude. Daher hilft das Achtsamkeitstraining meiner Meinung nach, eine friedliche Welt zu gestalten.

Wie kann das ganz praktisch funktionieren?

Beim MBSR lernen wir, das, was um uns herum geschieht, genauso wie das, was in uns passiert, bewusst wahrzunehmen, unsere Gedanken, Gefühle, unsere Körperempfindungen, egal, ob angenehm oder unangenehm. Wir registrieren einfach ohne zu bewerten. Dazu aktivieren wir in uns einen inneren Beobachter und schaffen so eine kleine Distanz zu unserem Gefühl. Gleichzeitig versuchen wir aber auch zu fühlen, ohne Angst davor zu haben. Wir lassen uns nicht von unseren Gefühlen überschwemmen, sondern sie mit einer freundlichen Gelassenheit durch uns hindurchziehen wie eine Welle.

Welchen Effekt kann Achtsamkeitstraining haben?

Man hat festgestellt, dass sich durch ein achtwöchiges Training Hirnareale messbar verändern, die für die Regulierung von Emotionen und Erregung zuständig sind. Es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Es bilden sich im Gehirn sozusagen neue „Spurrillen“ im Sinne neuer Gewohnheitsmuster.

Einen ganzen Tag lang achtsam zu sein - geht das überhaupt?

Eigentlich ist Achtsamkeit nicht anstrengend – eher das genaue Gegenteil. Es geht um eine Haltung, die mehr und mehr unser Leben prägt. Dadurch wird das Leben bunter, sinnlicher, intensiver. Meine Teilnehmer sollen als Hausaufgabe eine Woche lang eine Alltagstätigkeit achtsam absolvieren, beispielsweise die Treppe runtergehen oder Zähne putzen. Manchmal strengen sie sich dabei so an, alles „richtig“ zu machen, dass sie anschließend von Verspannungen und Schmerzen berichten. Der Anspruch „Ich muss jetzt achtsam sein“ – das ist es eben gerade nicht. Achtsam zu sein bedeutet aufmerksam zu sein. Man muss dabei nichts leisten, nur wach und präsent sein. Das schafft man natürlich nicht den ganzen Tag. Meine Aufgabe als Übender ist, mich immer wieder daran zu erinnern. Und nach und nach verändert sich dann etwas im Alltag.

Gibt es Gründe, aufgrund derer man feststellen muss: Für diesen Teilnehmer ist das Training nichts?

Ein Ausschlusskriterium ist eine Psychose. Wenn jemand eine sehr schwere Krankheit hat, ist das Training möglicherweise zu anstrengend. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen bedeutet auch: Man begegnet Dingen, die man sonst immer gut unter Verschluss hatte. Damit muss man erstmal umgehen können.

Wer profitiert Ihrer Erfahrung nach am meisten?

Das ist von Alter und Geschlecht unabhängig. Man muss sich drauf einlassen, eine gewisse Affinität zu meditativen Verfahren haben, bereit sein, in sich hineinzulauschen, muss vielleicht auch den Mut haben, mit sich selber konfrontiert zu werden. Die Menschen, die das tun, profitieren sehr davon. Ich denke, dann hat das wirklich eine lebensverändernde Qualität. Daneben gibt es viele stressbedingte Erkrankungen, die sich bessern, Burn-Out, Migräne, Depression, Rückenschmerzen, Schlafstörungen. Gut vorstellen könnte ich mir, Achtsamkeitskurse für Kinder zu entwickeln. Die Möglichkeit, mit seinen Gefühlen umzugehen, in der Meditation zur Ruhe zu kommen, einen Ort in mir zu haben, an den ich mich zurückziehen kann, der ruhig ist und gut – wenn kleine Kinder das lernen könnten, das fände ich so toll.

Zur Person:

Gabriele Keller arbeitet seit 2014 als zertifizierte Trainerin für „Mindfulness Based Stress Reduction“ (MBSR; deutsch: Stressreduktion durch Achtsamkeit) nach Jon Kabat-Zinn. Dieser entwickelte 1979 ein Programm mit verschiedenen Meditationstechniken, einfachen Yoga-Übungen und sogenannten Body-Scan-Techniken zur Wahrnehmungsschulung des eigenen Körpers. Dieses wurde zunächst in der Behandlung von chronischen Schmerzpatienten mit gutem Erfolg angewendet. Heute liegen zahlreiche Studien zur hohen Wirksamkeit der MBSR vor. Die gebürtige Rheinländerin lebt seit 31 Jahren in der Pfalz und arbeitete lange als Fernsehjournalistin beim SWR. In dieser Zeit wuchs ihr das Thema Achtsamkeit zu. Im Anschluss an ihre Ausbildung begann sie Kurse zu geben, unter anderem für die Stadtverwaltung Kaiserslautern, Ärzte und Therapeuten wie für interessierte Privatleute. Nähere Informationen und aktuelle Kurstermine unter www.mbsr-kaiserslautern.de.