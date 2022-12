Coronabedingt können beim lebendigen Adventskalender in Bolanden die meisten Adventsfenster nur angeschaut werden – am jeweiligen Tag ab 18 Uhr und ab dann bis zum 27. Dezember. Vier Ausnahmen gibt es, bei denen die direkte Begegnung möglich ist: erstmals am Montag, 5. Dezember, 19 Uhr, beim Ökonomischen Gebet im mennonitischen Gemeindehaus auf dem Weierhof, Mühlgasse 1. Außerdem am dritten Advent bei Familie Rossol, ebenfalls auf dem Weierhof, Mühlgasse 9. Am Mittwoch, 14. Dezember, gibt es bei der Grundschule Bolanden erneut die Möglichkeit des Treffens, Start ist um 17 Uhr. Den Abschluss bilden mehrere Veranstaltungen an Heiligabend: Um 16 Uhr findet in der Protestantischen Kirche Bolanden ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt, zeitgleich ist Treffpunkt am mennonitischen Gemeindehaus zum Krippenspielrundgang. Um 17 Uhr startet der Gottesdienst in der mennonitischen Kirche auf dem Weierhof, um 22 Uhr gibt es eine Christmette mit festlicher Musik, erneut in der protestantischen Kirche.