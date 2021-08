Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche stehen nicht nur in der Schule vor großen Herausforderungen. Auch die Berufswahl kann schwierig werden. Trotzdem gelingt es vielen Betroffenen ihren Weg zu gehen – und das sogar sehr erfolgreich. Die RHEINPFALZ hat eine Frau mit Legasthenie gesprochen. Heute ist sie Lehrerin.

Es ist eine Zahl, die überrascht: Rund vier Prozent der deutschen Bevölkerung sind von einer Legasthenie betroffen. Vier Prozent, also immerhin drei Millionen Menschen. Das geht aus einer Statistik des Bundesverbands Legasthenie und Dyskalkulie hervor. Unsere Gesprächspartnerin ist eine von drei Millionen. „Bei mir fiel in der Grundschule auf, dass Diktate für mich schwierig waren“, erinnert sich die 45-Jährige aus dem Donnersbergkreis. Mit ihren Eltern, beide Lehrer, habe sie zwar viel geübt, Erfolg habe sich aber kaum eingestellt. „Wörter, die zu Hause mal richtig waren, schrieb ich dann in einer Stresssituation während der Arbeit wieder falsch“, sagt sie. Es sei ein ewiger Kreislauf gewesen, für sie als Kind und wohl auch für ihre Eltern frustrierend. Ihre Aufsätze seien inhaltlich regelmäßig zwischen Note zwei und drei gewesen, Probleme hätten ausschließlich die Diktate gemacht. „Da ich nur eine Hauptschulempfehlung hatte, machte meine Mutter einen Termin beim schulpsychologischen Dienst, wo ich zum ersten Mal getestet wurde“, erzählt sie weiter.

Ihre Schwierigkeit seien vor allem langgezogene Vokale und Doppellaute gewesen. „Es kam auch vor, dass ich Wortendungen weggelassen habe oder auch mitten im Wort mal einen Buchstaben nicht geschrieben habe, ohne dass mir das selbst aufgefallen ist“, so die Betroffene. Fortan sei sie einmal wöchentlich zu einer befreundeten Lehrerin in die Nachbarschaft zur Nachhilfe gegangen, da das Lernen mit den eigenen Eltern mit der Zeit schwierig geworden sei. So habe sie letztlich den Abschluss des zehnten Schuljahres geschafft.

Ihre Diktate seien zwar mit den Jahren besser, aber nie wirklich gut gewesen, wobei sie verschiedene Strategien entwickelt habe, um besser zu schreiben. „Ich habe mir etwa gemerkt, dass man alle Wörter auf -heit, -keit, -schaft, -tung, -nis und -tum großschreibt oder habe mir eingeprägt, bei Unklarheiten Wörter zu verlängern oder abzuleiten, wie bei Baum und Bäume oder bei Berg und Berge“, verrät sie.

Nicht heil-, aber therapierbar

Früher war eine Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) einfach unbekannt und somit hat es auch keine Therapie dagegen gegeben. Auch heute noch lässt sich eine Legasthenie nicht heilen. „Eine frühzeitige und gezielte Therapie kann jedoch helfen, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben deutlich zu mindern und den Verlauf einer Legasthenie positiv zu beeinflussen“, informiert der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie auf seiner Webseite. Unsere Gesprächspartnerin musste in ihrer Jugend darauf verzichten. Sie habe alles mit Nachhilfe und mit dem Erwachsenwerden gelernt. Und das mit Erfolg: „Nach der zehnten Klasse bin ich aufs Gymnasium gewechselt und habe dort sogar Deutsch als Leistungsfach gewählt“, erzählt sie.

In der Oberstufe sei es ohnehin mehr auf die Inhalte ihrer Texte und weniger auf die Rechtschreibung angekommen. „Ich habe ein gutes Abitur mit Note zwei in Deutsch gemacht und danach in Landau Lehramt im Fach Deutsch studiert“, berichtet sie weiter. Noch heute erinnere sie sich daran, dass sie sich ihre Tafelanschriebe während des Referendariats vorher zu Hause aufgeschrieben und eingeprägt habe, damit sie dabei keine Fehler mache. Schon immer habe sie viel gelesen und viel geschrieben. Heute erkenne sie alle Fehler und schreibe fast fehlerfrei. „Im Zweifel schlage ich im Duden nach“, sagt sie lachend. Die 45-Jährige aus dem Donnersbergkreis unterrichtet heute Schüler von der fünften bis zur zehnten Klasse. Ihr Tipp für Eltern mit Kindern mit Legasthenie: „Nie aufhören zu üben und wenn man etwas nicht kann, heißt das noch lange nicht, dass man keinen guten Beruf erlernen kann.“