Wenn der nächste Rettungswagen weit entfernt ist und Hausarztpraxen schließen, bleibt Patienten im ländlichen Raum oft nur die Hoffnung, dass der Ernstfall nicht eintritt.

Es ist ein Thema, das sich zum Dauerthema entwickelt: Im Donnersbergkreis mangelt es an der ärztlichen Versorgung. Die Menschen müssen länger auf ärztliche Hilfe warten und sich auf längere Wege einstellen. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz in einer RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Viele zögern mit ihren Arztbesuchen und so landen Patienten, die eigentlich ambulant behandelt werden könnten, häufiger in der Rettungskette.

Die ohnehin begrenzten Kapazitäten der Rettungskräfte werden so weiter belastet – und das in einem System, das schon jetzt nicht immer in der Lage ist, die gesetzliche Hilfsfrist flächendeckend einzuhalten. Würde man es überspitzt formulieren, dann müsste man Menschen mit gesundheitlichen Problemen aus dem Donnersbergkreis wünschen, dass ein Herzinfarkt oder Schlaganfall etwa, dann eintreten, wenn sie gerade in Kirchheimbolanden, Alzey, Kaiserslautern oder Mainz unterwegs sind. Auf dem Land dauert es mit der schnellen Hilfe.

Landesweit kommt die Rettung nach 8:44 Minuten

Eigentlich beträgt die gesetzlich definierte Hilfsfrist im Rettungsdienst maximal 15 Minuten. Das bedeutet: Innerhalb von 15 Minuten, nachdem ein Krankenwagen gerufen wurde, soll dieser beim Patienten sein. Wie die Ärztezeitung berichtet, halten in Rheinland-Pfalz Städte wie Koblenz, Ludwigshafen oder Worms bei den Einsätzen die Hilfsfrist von mehr als 97 Prozent ein.

Doch in den Landkreisen sieht es oft schlechter aus: Spitzenreiter ist Alzey-Worms mit nur knapp über 93 Prozent, während Cochem-Zell mit weniger als 80 Prozent weit unter dem Soll liegt. Landesweit trifft ein Rettungswagen im Durchschnitt zwar nach 8:44 Minuten ein. Eine Anfrage dazu, wie oft im Donnersbergkreis in den Jahren 2024 und 2025 die Hilfsfrist nicht eingehalten wurde, blieb von der Pressestelle der Kreisverwaltung Kaiserslautern bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Redaktion weiß von mindestens einem Fall aus dem Donnersbergkreis, bei dem der Rettungswagen erst nach 18 Minuten bei dem Patienten war – mit dramatischen Folgen. Der Fall liegt bei den Anwälten.

Ein Tropfen auf den heißen Stein

Die mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, die noch bis Ende Mai einmal die Woche nach Rockenhausen kommt, ist wichtig, aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch eine andere Idee ist ein kleiner Lichtblick: die neuen digitalen Hilfssysteme, wie First-Responder-Apps. Diese Apps alarmieren freiwillige Helfer in unmittelbarer Nähe des Notfalls. Eine solche App möchte Daniel Reusch, Rettungsdienstmitarbeiter aus Kriegsfeld, in seiner Region einführen. Auch der Donnersbergkreis arbeitet gemeinsam mit Kaiserslautern und dem Kreis Kusel an einer solchen Lösung. Wann die App kommen soll, ist völlig offen. Auch hierzu liegt die Anfrage bei der Pressestelle der Kreisverwaltung Kaiserslautern – bis jetzt ohne Antwort.

Es braucht aber ganz dringend Antworten und Lösungen, nicht nur von Pressestellen, sondern von Experten und Entscheidern, damit in ländlichen Regionen wie dem Donnersbergkreis niemand um sein Leben fürchten muss. Die Politik muss nicht nur digitale Systeme vereinheitlichen, sondern auch viel stärker gegen den hausgemachten Ärztemangel vorgehen. Auch die Verteilung der Rettungswachen oder flexiblere Lösungen wie regionale Notfallstützpunkte mit fest stationiertem Personal sollten geprüft werden. Wenn jede Minute zählt, darf kein Patient auf der Strecke bleiben.