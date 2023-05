Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verbandsligist TuS Rüssingen hat die Führung an der Tabellenspitze der Staffel II verteidigt Das Team von Trainer Ako Yalcin gewann am Sonntagnachmittag zu Hause gegen den FC Basara Mainz mit 3:2 (1:1) und bleibt damit nach vier Spielen ungeschlagen. Überragend war ein Spieler, der im vergangenen Jahr noch in der 2. Liga in der Ukraine spielte.

35 Jahre ist Leandro da Silva alt. Und der Routinier war am Sonntag beim Spiel der Rüssinger der beste Mann auf dem Platz. Er erzielte das 1:1 mit einem direkten Freistoßtor und legte die