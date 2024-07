Ein lautes Krachen schreckte die Menschen im Umkreis vom mehreren Kilometern am frühen Freitagmorgen auf. Kurz vor 6 Uhr zog ein Gewitter über die Höhe zwischen Moschel- und Alsenztal und offenkundig hatte der Blitz eingeschlagen. Gleich darauf wurden die Feuerwehren zu einem vermeintlichen Waldbrand beim Funkmast in der Nähe des Weidelbacherhofs alarmiert. Glücklicherweise hatte der Blitz jedoch nur in einen Hochsitz neben einem Getreidefeld – unweit des Waldes – eingeschlagen. Rund anderthalb Stunden waren die Wehrleute im Einsatz, um die Brandstelle komplett abzulöschen. Dabei mussten sie durch unwegsames und rutschiges Gelände. Große Unterstützung leistete das wegen der Erntezeit stets einsatzbereite, große Wasserfass eines benachbarten Landwirts.