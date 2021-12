Am Dienstag erhielt eine Frau aus Lautersheim einen Anruf. Laut Polizei berichtete der männliche Anrufer, dass der Sohn der Geschädigten angeblich im Krankenhaus sei und an Schweißausbrüchen und Atemnot leide. Da der Sohn der Frau zu diesem Zeitpunkt neben ihr saß, konnte sie den Betrugsversuch direkt feststellen und beendete das Telefonat, so die Polizei am Mittwoch.