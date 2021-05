Weil es keinerlei Nahversorgung mehr in Lautersheim gibt, hat sich Yvonne Nolte entschlossen, in ihrem Dorf einen Standort der Marktschwärmerei aufzubauen. Vor dem Start benötigt sie allerdings noch rund 100 potenzielle Kunden.

Bei der Marktschwärmerei handelt es sich um eine Art digitalen Bauernmarkt. Im Angebot sind in erster Linie Grundnahrungsmittel. Diese können online bestellt und an einem bestimmten Wochentag im eigenen Ort abgeholt werden. „Direkt aus der Hand der regionalen Erzeuger. In Corona-Zeiten natürlich mit dem gebotenen Abstand“, erläutert Nolte, die sich die Idee in Weisenheim am Berg abgeguckt hat. Ihren Marktflecken will sie dienstagabends in der Gemeindehalle einrichten. Es wäre nach Weisenheim, Kaiserslautern, Mainz und Trier die fünfte Schwärmerei in Rheinland-Pfalz.

Interessierte können sich kostenlos registrieren

„Bevor ich beginnen kann, als Gastgeberin Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, müssen sich mindestens 150 Kaufinteressenten registrieren“, sagt die 30-Jährige. Schließlich müsse sich der Aufwand für die Landwirte und Produzenten lohnen, die mit der georderten Ware einmal wöchentlich nach Lautersheim kämen. Bislang hätten sich 49 Bürger für ihre Schwärmerei kostenlos und unverbindlich angemeldet. „Die Mitglieder gehen keinerlei Verpflichtungen ein, es gibt keine Mindestabnahmemengen“, versichert Nolte. Auf der Erzeugerseite sind bislang neun auf der Website verzeichnet: von einem Geflügelbauer aus dem Ort über eine kräuterkundige Ernährungsberaterin aus Wattenheim, einen Fischveredler aus Edenkoben und eine Kaffeerösterei aus Grünstadt bis zu einer Ölmanufaktur aus Wachenheim.

„Es ist auch eine Pralinen-Herstellerin dabei“, erzählt die Verkäuferin in Elternzeit, die insgesamt schon 15 Betriebe an der Hand hat. Die Preise in der Schwärmerei seien etwas höher als im Supermarkt, dafür hätten die Produkte – ökologisch vorteilhaft – nur kurze Transportwege hinter sich. Im Durchschnitt sind die Lebensmittel 24,2 Kilometer zu dem besonderen Wochenmarkt gereist. Dementsprechend frisch können sie sein und man unterstützt die Bauern aus der Region. Weil die Anbieter nur mit den Dingen zum Wochenmarkt kommen, die online bestellt und per Sofortüberweisung, Kreditkarte oder Paypal bezahlt worden sind, wird weniger weggeschmissen. Zudem ist die Transparenz hoch, da Erzeuger und Verbraucher direkt aufeinander treffen und sich austauschen können.

Die Idee entstand 2010 in Frankreich

Die Idee zu so einer Plattform ist vor zehn Jahren in Frankreich geboren worden: von „La ruche qui dit oui“ (der Bienenkorb, der ja sagt), einer Gruppe junger Leute um Marc-David Choukroun. Die Ziele sind unter anderem der Erhalt der biologischen Vielfalt und die Förderung eines nachhaltiges Konsumverhaltens. Die erste Schwärmerei eröffnete im September 2011 in Toulouse. Bald war das Konzept der etwas anderen Direktvermarktung in weiteren europäischen Staaten vertreten, ab Juli 2014 auch hierzulande. Premiere war in Berlin. Bei der Einführung in Deutschland nannte sich das Projekt Assembly (Versammlung), erst 2017 wurde Marktschwärmerei daraus. Inzwischen gibt es bundesweit rund 60 Schwärmereien, die von über 630 Erzeugern bestückt und von mehr als 83.000 Kunden besucht werden.

Anmeldungen

Als Mitglied registrieren kann man sich auf der Website marktschwaermer.de: Ganz unten auf „Finde eine Schwärmerei“ klicken und dort dann Rheinland-Pfalz und schließlich Lautersheim auswählen. Bestellungen können auch telefonisch aufgegeben werden unter der Rufnummer 06351/1230866. Für immobile Bürger soll es zudem einen Lieferservice geben.