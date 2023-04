Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Acht Bands bringen an zwei Tagen den Berg zum Beben: Nach coronabedingter Pause können Fans endlich wieder der alternativen Rockmusik frönen. Das Publikum ist bunt gemischt und feiert in familiärer Atmosphäre das Mountain of Steel Festival.

Locker beschwingt tanzen die Gäste zu den hippen Sounds von Vielleicht Emma. Der Indie-Pop mit rockigen Allüren der Kaiserslauterer Band kommt gut an. Der deutsche Sprechgesang mit eigenen