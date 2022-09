Einige Läufer weniger als normalerweise verzeichnete der diesjährige 24-Stunden-Benefizlauf„Laufen für Wasser“ des Winterborner Vereins „Vision Tansania“. Vor Ort waren 71 Läufer und Geher unterwegs, die insgesamt 652 Runden, rund 2217 Kilometer, durch den „Wöllsteiner Wald“ absolvierten. Einige Kilometer wurden per E-Mail oder Facebook gemeldet, die außerhalb der Winterborner Strecke die gute Sache für Afrika durch ihre Teilnahme unterstützten, zum Beispiel aus Birkenfeld, Steinfeld oder sogar aus Frankreich.

Nach Abzug der Kosten bleibt nun etwas mehr als 3000 Euro in der Vereinskasse, berichtet Tatjana Reis. Mit dem Geld soll in Tansania ein Ultraschallgerät und ein Gerät für Blutanalysen von Doktor Hayte Samo für das Haydom-Hospital in Tansania angeschafft werden. Der afrikanische Arzt hatte die 13-jährige Melania nach einem Hyänenangriff erstversorgt, danach wurde sie mehrmals in der Bad Kreuznacher Diakonie auf Vermittlung des Vereins „Vision Tansania“ operiert.

Die Top-Ergebnisse

Männer: René Spindler (Wendelsheim) 136 Kilometer, Stavros Benakopoulus (Straßburg) 105,4, Markus Römer (Brackenheim), Sebastian Schmitt (Oberhausen/Kirn), Vitali Trojan (Hochstetten-Dhaun) und Michael Richter (Argenschwang) 102.

Staffelsieg: Team „Kirner Zeitung“, 306 Kilometer.

Frauen: Stephanie Trick-Römer (Brackenheim) 112,2 Kilometer, Christiane Diehl (Kirn) 68 Kilometern, Petra Meiniger-Schramm (Bobenheim) 44,2 Kilometer.

Kinder : Jakob Rodrian 44,2 Kilometer, Julia Wiesner 17 und Emma-Joleen Schmidt 6,8.

Jugend: Alla Joud 57,8 Kilometer, Dennis Lösch 44,2, Ashley Böhm und Thomas Mattill, beide 37,4.