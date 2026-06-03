Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Mittwoch kurz vor Mitternacht auf der L386 von der Straße abgekommen und in ein Waldstück gefahren. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der 57-jährige Fahrer kam demnach in Fahrtrichtung Würzweiler in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stürzte die Böschung hinab und landete in einer Baumreihe. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant am Unfallort versorgt.

Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 25.000 Euro. Rettungsdienst mit Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Ein Abschleppunternehmen birgt den beschädigten Lastwagen mit einem Kranwagen. Auch der Landesbetrieb Mobilität und die Landesforsten sind vor Ort. Die L386 blieb wegen der Bergungsarbeiten bis zum frühen Mittwochnachmittag gesperrt.