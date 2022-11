Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochvormittag: Ein mit 40 Tonnen Mist beladener niederländischer Sattelauflieger war auf einem unbefestigten Feldweg auf der Höhe zwischen Unkenbach und Callbach von der Fahrbahn abgekommen und im leicht abschüssigen Graben in Schräglage zum Stehen gekommen. Weil Gefahr bestand, dass das Fahrzeug kippen könnte, sicherten die zur Hilfe gerufenen Wehrleute es mit einer Seilwinde. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern rückte mit Autokran und Technik an. Schließlich aber habe der Auftraggeber – aus der Region – die Helfer „massiv verbal“ angegriffen, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr der VG Nordpfälzer Land. Die Wehrleute seien aufgefordert worden, unverzüglich alle Maßnahmen zu beenden. Sogar gerichtliche Konsequenzen seien angedroht worden. Daher seien die Einsatzkräfte nach anderthalb Stunden unverrichteter Dinge abgerückt und hätten Sicherung und Bergung in die Hände des Verursachers gelegt.