Schwere Verletzungen hat ein 63-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der B 48 in Schweisweiler erlitten. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen werden, befand sich aber nach Auskunft der Polizei am Abend nicht mehr in kritischem Zustand.

Er war gegen 14 Uhr in Richtung Winnweiler unterwegs, als er kurz nach einer Kurve wegen Gegenverkehrs hinter einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen anhalten musste. Ein nachfolgender Lastwagen-Fahrer hat das zu spät gemerkt, vermutlich wegen zu geringen Sicherheitsabstandes den stehenden Pkw gerammt und diesen auf das geparkte Auto geschoben.

Der 63-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 11.500 Euro. Im Einsatz war neben zahlreichen Kräften der umliegenden Feuerwehren auch die Straßenmeisterei, die den Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme an der Eisenschmelz beziehungsweise in Imsweiler umgeleitet hat. Die Bundesstraße 48 war für rund zwei Stunden voll gesperrt.