Weil er einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, landete am Montag ein Lkw im Straßengraben der L404. Der Lastwagen war gegen 16 Uhr aus Kirchheimbolanden kommend in Richtung Gerbach unterwegs, als ihm ein Auto entgegen kam. Dessen Fahrer hielt sich offensichtlich nicht an das Rechtsfahrgebot und kam auf die Fahrspur des Lkw. Der musste nach rechts ausweichen, geriet dabei in den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kippte um und landete im Straßengraben. Er musste entladen und dann durch einen Kran geborgen werden. Die Polizei sucht jetzt nach dem Autofahrer, der sich einfach aus dem Staub gemacht hatte. Er soll mit einem kleinen, weißen Auto gefahren sein.