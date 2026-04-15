Ein Rettungshubschrauber ist beim Überflug in Richtung Mainz durch einen hellen Lichtstrahl geblendet worden. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 13. April, gegen 21 Uhr. Nach Angaben der Polizei ähnelte der Strahl dem Licht eines Laserpointers. Die Piloten vermuteten den Ursprung in einem Garten eines Einfamilienhauses im Ortskern.

Aus Sicherheitsgründen erfolgte keine genaue Lokalisierung der Lichtquelle. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ergebnislos. Der Flug endete trotz der kurzen Blendung sicher.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 melden oder eine E-Mail an PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de schicken.