„Willkommen im Boomerland“ hieß es am Samstag in der voll besetzten Stadthalle Kirchheimbolanden.

Der Mainzer Musikkabarettist Lars Reichow nahm mit seinem gleichlautenden Programm die größte Bevölkerungsgruppe unter die Lupe. „Muster-Boomer“ Reichow, selbst Jahrgang 1964, klärte mit temporeichem Wortwitz und Selbstironie über die Stärken und Schwächen der Vertreter seiner Generation auf.

Lars Reichow weiß nur zu gut um die Herausforderungen für seine Millionen „Mit-Boomer“. Bleibt beispielsweise der Computerbildschirm plötzlich schwarz, ist man den Tipps der jüngeren „Digital Natives“ hilflos ausgesetzt. Noch anstrengender wird’s, gerät man erstmal in das Nachrichten-Dauerfeuer einer für die Wochenendplanung spontan gegründeten Whats App-Gruppe. Diese fühle sich zwar an wie Familie: „Aber wenigstens kann man die stumm schalten“, befindet Reichow erleichtert.

Schwelgen in Erinnerungen

Der mehrfach ausgezeichnete Entertainer schwelgt in Erinnerungen an die „einst im Lande schön gebauten Brücken,“ träumt von flächendeckendem Mobilfunk und pünktlichen Zügen. Vergnüglich-verzweifelt schildert er die kühne Bestrebung, gemeinsam mit der Angetrauten per Bahn und E-Bike nach Schweden zu reisen. Zwar scheiterte man weitestgehend bei Reiseziel und -zeiten. Da müsse man einfach flexibel bleiben: „Am Ende sind das ja auch nur Vorschläge seitens der Bahn“, klärt er achselzuckend auf.

Der 61-Jährige blickt auf die Vergangenheit, in der selbstredend alles besser war. Alt sei man zudem erst, „wenn man feststellt, dass früher nun mal alles besser war“. Gleichzeitig erinnert „Klaviator“ Reichow daran, dass „wir nicht mehr ewig Zeit haben, Probleme zu lösen. Dabei lieben wir Deutschen Probleme.“ Er warnt augenzwinkernd vor Lösungen, die schließlich Spuren von Veränderungen beinhalten könnten. Obgleich die Boomer aufgrund ihrer guten Lebensverhältnisse für Veränderungen quasi prädestiniert seien. Aber Schwarzmalerei sei nun mal der Lieblingssport der Deutschen: „Um es mit Willy Brandt zu sagen: wir dürfen mehr Optimismus wagen“, empfiehlt Reichow.

Der vielseitige Mainzer reist in Worten und Musik durch seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz mit zeitgeistigen Phänomenen, zu denen Influencer-Superstars mit im Arm eingebautem Handy und Hunde in Baby-Tragetüchern zählen. Am Ende zeigt sich Reichow politisch, ermahnt zu mehr Mut und Empathie und fordert seine Generation zum verstärkten Engagement für die unter Druck geratene Demokratie auf.