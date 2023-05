„Gut leben – und leben lassen“. Das ist das Credo von Robert Boudier und Elmar Koeller. In der Dorfmitte von Stetten bauten die Quereinsteiger ab 2011 quasi aus dem Nichts ihr Weingut auf. Ein mittelalterliches Klostergut und eine barocke Scheune wurden zu Orten kultivierter Gastlichkeit. Die Handschrift der Gastgeber ist immer spürbar.

„Unsere größten Kunden sind inzwischen wir selbst“, sagt Elmar Koeller. Ein Drittel des Jahresproduktion an Wein und Sekt, das sind 25.000 von 75.000 bis 80.000 Flaschen, wird sommers in den Höfen, rund ums Jahr im Restaurant oder in der großen Festscheune konsumiert. Weithin hat sich das Weingut des Paares auch als Event-Adresse herumgesprochen, vor allem für Hochzeiten, zu denen auch schon mal Brautleute aus Hamburg, München oder Zürich anreisen. Aber auch hochkarätige Konzerte von Jazz bis Klassik oder Lesungen locken Besucher an. Anfang Juni, nur ein Beispiel, werden erneut Musiker der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz –- nach den Streichern nun die Holzbläser – hier konzertieren.

Als Spätberufene im Weinbau und Spätankömmlinge in der Winzerlandschaft des Donnersberges setzen die beiden Genuss-Menschen auf ein Konzept, das vielfältige Gastlichkeit, kulturelle Lichter und sinnliches Erleben in historischem Ambiente verbindet. So, wie es ihrer eigenen Lebens-Haltung entspricht. „Der Mensch ist vieldimensional, und vielfältig möchte er genießen“, beschreibt Koeller den Ansatz, den er, von Beruf Diplomingenieur und Gesundheitsökonom, und der Arzt Robert Boudier mit Hingabe und äußerst zielstrebig verfolgen.

Französisches „Savoir vivre“ hält Einzug

Dem anfänglichen Kauf und der gründlichen Renovierung des stattlichen katholischen Pfarrhauses, in dem beide wohnen, folgte die Instandsetzung des Innenhofes – und plötzlich blühte zwischen Rosen und Blauglockenbäumen eine Straußwirtschaft auf, die nicht nur Augenweide, sondern damals auch eine gastronomische Rarität in der Region war. Ganz selbstverständlich schlenderten die Neu-Winzer an lauen Abenden von Tisch zu Tisch, plauderten mit den Gästen, erzählten von ihren Plänen - und in heiterer Stimmung gab der „Doktor“ auch schon mal ein Solo auf der Mundharmonika.

Französisches „savoir vivre“ hatte Einzug gehalten in Stetten, Nordpfalz. Zuwendung als immaterielles Kapital trägt seither den reichen Zins persönlicher Gäste-Bindungen, die Boudier und Koeller wichtig sind. Die Sanierung der großen barocken Scheune im Innenhof, die den meisten allein der Kosten wegen als unrettbar erschienen war, beschloss die erste Sanierungsphase im Pfarr-Anwesen. Damit war ein universeller, wetterfester, ziemlich einmaliger Veranstaltungsort entstanden.

Im Klostergut weitere gastliche Orte

Schon früh richteten der Saarländer Robert Boudier und der Pfälzer Elmar Koeller jedoch auch begehrliche Blicke auf die andere Straßenseite, wo das im Jahr 1076 als Niederlassung einer Ordensgemeinschaft und 1144 als Besitz der Prämonstratenserinnen erwähnte Klostergut stetem Verfall preisgegeben und im Dorf eher ein Ärgernis war. Durch den Erwerb und nach jahrelanger Restaurierung ließen sich in diesem kostbaren Ambiente weitere gastliche Orte etablieren: das kleine Restaurant im gewölbten Kuhstall, der „Kuhkapelle“, im Vorderhaus fünf Gästewohnungen, denen demnächst vier weitere folgen sollen. Der Hof selbst wurde zur bunt möblierten grünen Oase mit beleuchtetem Wasserbecken - ein Sommer-Refugium für Weinfreunde. Zuletzt, noch ein Zukauf, wurde angrenzend an den Pfarrhof eine Festscheune ausgebaut und im Hof gleichzeitig die Parkplatz-Not gemildert. Im Ergebnis eines aufwendigen Gutachtens wurde dabei auch viel Wert auf Schallschutz gelegt.

Auch wenn beide Eigentümer betonen, dass das alles einen langen Atem brauchte und Stabilität über die Jahre reifen musste: Das Tempo der Umgestaltungen, bei behutsamstem und kenntnisreichem Umgang mit dem denkmalgeschützten Erbe, beeindruckt ebenso wie die harmonische Verbindung mit moderner Lebensart, die sich in vielen Details zeigt. Dies Engagement wurde, neben einem beträchtlichen Anteil an eigener Muskelhypothek der Investoren, freilich auch von einem langen finanziellen Atem getragen. Nach den Großinvestitionen der vergangenen Jahre nähere man sich wirtschaftlich jetzt so langsam der schwarzen Null, heißt es im Gespräch.

75 Prozent der Weinberge neu bestockt

Zu diesen Langzeit-Investitionen musste natürlich ebenfalls der Erwerb von Rebflächen gehören. Drei Viertel der 10,5 Hektar sind heute Privatbesitz, sie liegen in Stettener, Gauersheimer und Albisheimer Gemarkung. In Pacht betreiben Boudier und Koeller den städtischen Wingert im Kirchheimbolander Schlossgarten und das dazugehörige Kelterhaus. 75 Prozent der Weinberge wurden binnen weniger Jahre neu bestockt – eine enorme Herausforderung in puncto Kosten und Pflege. Sauvignon Blanc ist heute der Primus unter den angebauten Rebsorten, gefolgt vom Riesling. Daneben sind Sauvignon Gris, Weiß- und Spätburgunder sowie Chardonnay im Portfolio.

Für sich selbst definieren die Gutsbesitzer drei „Weinlinien“ und stellen sie in eine Hierarchie. „Auf unserer Erde“ versammelt rebsortentypische Weine, die im Regenschatten des Donnersberges unter beständigem Wind reifen. Burgunder- und Rieslingreben von steilen Hängen der Seitentäler und unterschiedlichen Böden lassen die zweite Kategorie Weine „Unter unserem Himmel“ gedeihen. Ganz oben, quasi „Über den Wolken“, rangieren Lagenweine, oft aus steilsten Kleinstlagen, wo die Reben tief wurzeln und ihr kräftiges Aroma aus Muschelkalk-, Schiefer- oder Sandsteinböden, Ton und Löß aufsaugen. Rebstöcke auf steilen, besonnten Lagen und in tiefgründigen Böden sieht Elmar Koeller als Profiteure des Klimawandels, längere Trockenperioden steckten sie gut weg. Im vorigen Herbst wurde laut Koeller sogar die bisher größte Weinernte in Quantität wie Qualität „eingefahren“. Generell strebt das Weingut den Ausbau alkoholärmerer, dafür fruchtigerer Weine an.

Als Winzer waren Boudier und Koeller zunächst Selfmade-Men, wertvoll unterstützt in den Anfangsjahren von Kellermeister Jan Gross. Mittlerweile läuft die Weinproduktion in eigener Regie, doch fachlicher Rat von Önologen wird gern angenommen. Bis zu zehnmal im Jahr macht sich deshalb ein „Flying Winemaker“, ein fliegender Weinmacher, auf den (Land-)Weg nach Stetten.

Mitarbeiter in „Personalgalerie“ verewigt

Im Weinbau werden zwei Mitarbeiter beschäftigt, vieles aber wird auch hier von den Besitzern selbst erledigt. Und das, obwohl Boudier nach wie vor tageweise mit dem Schwerpunkt Diabetologie im Saarland praktiziert und Koeller in seinem Metier als Gesundheitsökonom mehr denn je gefragt ist. In der Küche hat sich den drei Mitarbeitern neuerdings ein Auszubildender aus Vietnam zugesellt, im Restaurant stehen den zwei Festangestellten nun ebenfalls zwei vietnamesische Azubis zur Seite. Bis zu 30 Aushilfen werden für die großen Feste benötigt. Eine besondere Wertschätzung wird den engsten Mitstreitern im Restaurant zuteil: Boudier, der leidenschaftliche Maler, hat sie in einer „Personalgalerie“ verewigt.

Ja, vieles ist ein bisschen anders hier. Dazu zählt auch die Regenbogenfahne, die hinter der neu aufgerichteten alten Bruchsteinmauer des Gutshofes weht. Oder dass im Weingutsnamen die beiden Besitzer kein „und“, sondern das griechische Lambda verbindet: Das Buchstaben-Symbol der Schwulen-und Lesben-Bewegung steht für „libertas“, Freiheit. Im vorigen Jahr gehörten Boudier und Koeller zu den aktiven Unterstützern der Aktion „QueerWein“ des Landes Rheinland-Pfalz, die den Fokus auf die Akzeptanz, aber auch die mitunter existenziellen Probleme vielfältiger Lebensformen richten wollte. Robert Boudier schildert, dass Weingutsbesitzer häufig noch ihr Coming out fürchteten, denn in konservativen landwirtschaftlichen Betrieben werde langfristig in „Familie“ gedacht mit Kind und Kindeskindern, um die Betriebsnachfolge zu sichern. Für das eigene Unternehmen streben Robert Boudier und Elmar Koeller, die mit ihrer sexuellen Orientierung immer offen und auch mit einer Prise Heiterkeit umgingen, die Überführung in eine Aktiengesellschaft an, um ihr Lebenswerk für die Zukunft zu sichern.

Doch noch stecken sie selbst voller Tatendrang, der nie von spürbarem Stress begleitet zu sein scheint. Bald schon sollen in einem Trauzimmer standesamtliche Eheschließungen möglich sein und die neu gegründete pfälzische Sektion der Fontane-Gesellschaft im Weingut ihre Bleibe finden - dem Dichter fühlen beide sich nicht erst seit Wanderungen durch die Mark Brandenburg verbunden.

Gartenwirtschaft im Schlossgarten

Schließlich richtet sich der Nah-Blick abermals auf den Kirchheimbolander Schlossgarten, wo sie im Kelterhaus – auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt, wie Robert Boudier betont – eine Gartenwirtschaft mit einfacher Küche etablieren werden; der Bauantrag ist gestellt. Jeweils donnerstags, freitags und sonntags zwischen Mai und Oktober soll „Heinrichs Wirtschaft“ geöffnet sein. Der Name ist eine Verbeugung vor Heinrich von Brunck, dem früheren Besitzer und hingebungsvollen Gestalter des Parks. Bis zur endgültigen Fertigstellung der notwendigen Infrastruktur des Kelterhauses soll es übergangsweise ab Mitte dieses Jahres im Einvernehmen mit den Behörden einen vorläufigen Betrieb geben.

Weinwissen: Methoden der Verfeinerung

Neben der schonenden Pressung setzt das Weingut Boudier & Koeller auf weitere Wege zur Verfeinerung seiner Weine und Sekte. „Elevage sur Lie“ („Hefesatzlagerung“) heißt eine Methode, mit der nach Ende der Gärung der Wein noch länger auf der Hefe liegen bleibt. Das erhöht nach Angaben des Weingutes Dichte und Aromen hochwertiger Weine. Mittels „Bâtonnage“ wird bei Weißweinen die Feinhefe im Fass in Schwebe gehalten. Dazu wird sie regelmäßig mit einem Stock („Baton“) aufgerührt. „Die Weine gewinnen an Dichte, harte Eigenschaften und die Alkoholwahrnehmung werden reduziert.“ In den letzten beiden Jahrzehnten habe sich die Bâtonnage weltweit bei den meisten Spitzenerzeugern durchgesetzt, so Boudier & Koeller.

Bisher erschienen:

„Flüssiges Gold aus vielen Quellen“ (Eröffnungsbeitrag), „Weinkultur mit ökologischem Hochton“ (Weingut Janson Bernhard, Harxheim), „Drei Schwestern starten durch“ (Weingut Bremer, Niefernheim)