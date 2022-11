Landwirte aus dem Donnersbergkreis und dem Leiningerland organisieren am zweiten und dritten Adventswochenende wieder Lichterfahrten.

Auch 2022 werden wieder Traktoren mit leuchtenden Sternen auf dem Frontlader, mit funkelnden Lichternetzen, die die Motorhauben umhüllen oder als Rentiere mit roter Nase „verkleidet“ durch den Donnersbergkreis rollen. Nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr wollen die Landwirte und Winzer aus dem Donnersbergkreis und dem Leiningerland auch in diesem Advent mit ihren Traktoren wieder für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es in diesem Jahr gleich zwei Lichterfahrten durch den Donnersbergkreis: Am Samstag, 3. Dezember, rollen die weihnachtlich geschmückten Schlepper ab 16 Uhr von Eisenberg über Kerzenheim, Göllheim und Marnheim nach Kirchheimbolanden, und am Sonntag, 4. Dezember geht es ab 16 Uhr durch das Zellertal. Eine weitere, ebenfalls von den Donnersberger Landwirten und Winzern organisierte Fahrt geht am 10. Dezember ab 16 Uhr von Monsheim zum Klinikum Worms. Die Fahrer der leuchtenden Traktoren freuen sich übrigens über viele kleine und große Zuschauer, Zaungäste an der Strecke sind ausdrücklich erwünscht.

Die Strecken

3. Dezember: Start um 16 Uhr am Erlenhof in Eisenberg, von dort zum SOS-Kinderdorf, weiter nach Stauf zum Evangelischen Kinder- und Jugendheim. Dann nach Kerzenheim, von dort aus nach Göllheim zum Seniorenheim Haus Antonius und durch den Elbisheimer Hof nach Marnheim. Dann über den Weierhof nach Bolanden, von dort weiter nach Kirchheimbolanden zum Heilpädagogium Schillerhain und zum CJD, wo die Lichterfahrt gegen 21 Uhr endet.