Während Mäharbeiten auf einem größeren Acker-Plateau zwischen Dreisen und Münsterhof kam es am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache zu einem großen Ackerbrand. In Sekundenschnelle breitete sich das Feuer auf einem abgeernteten Feld aus, insgesamt rund zwei Hektar wurden durch das Feuer zerstört. Aufkommende Windböen trieben das Flammenmeer mal Richtung Dreisen, mal Richtung eines Wohnhauses. Teilweise war ein noch nicht abgeerntetes Getreidefeld betroffen. Die dicken schwarzen Rauchschwaden wurden auch von einigen Landwirten bemerkt. Sie verständigten sich untereinander und eilten mit ihren Grubbern zur Einsatzstelle, um die Erde an den Randzonen des Feuers umzugraben und so die Flammen aufzuhalten.

Parallel rückten die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Göllheim aus. Der unberechenbare Wind, der den Qualm auch in Richtung der Löschmannschaften trieb, behinderte die Einsatzkräfte. Nach gut einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle und konnte nach und nach gelöscht werden. Vorsorglich wurden für diesen Brand auch große wasserführende Fahrzeuge aus Kirchheimbolanden und Winnweiler mit alarmiert. Sie hielten sich am Bahnhof Dreisen bereit.

Zu einem weiteren Flächenbrand eines abgeernteten Feldes kam es schon mittags in der Nähe der L405 zwischen Kriegsfeld und Niederwiesen. Etwa ein Hektar der Fläche verbrannte laut Polizei. Hinweise auf einen Verursacher bestehen derzeit nicht.