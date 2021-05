In der Morgendämmerung zog ein Traktoren-Lindwurm mit gut 60 Fahrzeugen von Kirchheimbolanden aus ins Zellertal, dann weiter Richtung Flörsheim-Dalsheim und ins rheinhessische Alzey. Ein anderer von Rockenhausen aus nach Kaiserslautern. Die Landwirte des Donnersbergkreises protestierten wie viele ihrer Kollegen landesweit gegen die Auflagen und Einschränkungen, die das neue Gesetzespaket zum Insektenschutz den Bauern bringen werde.

„Wir sind für ein Miteinander, nicht gegen den Insektenschutz, der liegt auch den Bauern am Herzen“, erklärte Gerold Füge, Vorsitzender des Donnersberger Bauern- und Winzerverbandes. „Dabei gibt es doch schon gute Ansätze, hier bei uns sogar ein Modellprojekt, das die Artenvielfalt und Bewirtschaftung in eine gute Balance bringen kann.“ Füge wies darauf hin, dass die neuen geplanten Gesetze gegen die Landwirte arbeiten und darin kein Ansatz zu sehen ist, gemeinsam für Natur und die Landwirtschaft den Insektenschutz zu regeln.

„Kommt das Gesetz, dann geht das zu Kosten der landwirtschaftlichen Betriebe. Außerdem können Ackerkulturen, Grünland, Dauerkulturen und Forsten nicht mehr verlässlich gegen Schaderreger geschützt werden.“ Gerold Füge war froh, dass sich so viele seiner Kollegen dem Protest angeschlossen hatten.

In Alzey fanden sich rund 300 Traktoren ein, die Corona-Auflagen verhinderten eine Kundgebung.

Auch Protest in Kaiserslautern

„Es geht nur miteinander“, betonte Füge nochmals. „Die Gesellschaft muss die Landwirte ihrer Region unterstützen. Mit Ordnungsrecht Auflagen durchzudrücken und den eh schon gebeutelten Landwirten weiter die Existenz erschweren, das ist nicht der richtige Weg“, sagte er am Ende der Protestveranstaltung.

Die Landwirte aus dem Bereich Rockenhausen hatten sich einer Sternfahrt nach Kaiserslautern angeschlossen. Rund 150 Traktoren waren in der Stadt unterwegs. Viele hatten Plakate an ihre Traktoren gehängt, zum Beispiel mit der Aufschrift: „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert!“ „Wir stehen zum Insektenschutz und setzen seit Jahren zahlreiche Maßnahmen in diesem Bereich um“, kritisierte auch Jürgen Vogelgesang, Bauernvorsitzender im Landkreis Kaiserslautern. Die große Bereitschaft der Landwirtschaft zähle offensichtlich nichts mehr. Im Gegenteil: Was nun verordnet werden soll, laufe dem Insektenschutz entgegen.