Nach „Wildenten sah ich fliegen“ und „Mit ausgebreiteten Flügeln“ hat Jörn Wilhelm, vielen als protestantischer Pfarrer in Göllheim und später in Imsbach in Erinnerung, nun den dritten Band seiner Lebenserinnerungen veröffentlicht und kündigt eine erste Lesung an. In „Landung im Schatten des Donnersbergs“, so der Titel, berichtet der 78-Jährige von der konfliktgeladenen Zeit an seiner ersten Pfarrstelle in Göllheim von 1972 bis 1989 und beleuchtet darin gedankenreich und erzählstark das politische Klima der Zeit ebenso wie persönliche Tragödien und prägende Erlebnisse und Begegnungen. Am Dienstag, 20. September, 19.30 Uhr, wird er sein Buch im Kirchheimbolander Irish Pub „Connemara“ erstmals vorstellen.