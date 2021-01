Bei der Landtagswahl am 14. März gehen im Wahlkreis 40 Donnersberg sechs Kandidaten ins Rennen, um sich das Direktmandat zu sichern, das in der ablaufenden Legislaturperiode Jaqueline Rauschkolb (SPD) noch innehat. Die Eisenbergerin geht erneut für die Sozialdemokraten an den Start, Ersatzbewerber ist Sascha Nickel aus Rockenhausen. Für die CDU tritt Andrea Schmitt aus Kerzenheim an (Ersatzbewerberin: Inga Storck, Einselthum). Ebenfalls zugelassen hat der Kreiswahlausschuss vier weitere Wahlkreisvorschläge: für die FDP Rockenhausens Stadtbürgermeister Michael Vettermann (Ersatzbewerber: Dominik Zepp, Ludwigshafen), für Bündnis 90/Die Grünen Lisett Stuppy aus Rüssingen (Ersatzbewerber: Ernst Groskurt, Eisenberg), für die Freien Wähler Manfred Boffo aus Eisenberg (Ersatzbewerber: Thomas Lebkücher, Bubenheim) sowie für die AfD Ulrike Beckmann, Winnweiler, (Ersatzbewerber: Hans Kellermann, Dannenfels).