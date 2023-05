Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Genossen im Wahlkreis 40 – zu dem auch der Donnersbergkreis zählt – haben sich am Montagabend auf das „Team Jaqueline und Malu“ eingeschworen. Bei der Wahlkreiskonferenz der SPD in der Donnersberghalle in Rockenhausen haben die Verantwortlichen Erfolge herausgestellt und Zukunftsvorstellungen präsentiert. 90 Prozent der SPD-Delegierten unterstützten die Eisenberger Abgeordnete Jaqueline Rauschkolb, die ihren Sitz im Landtag verteidigen möchte.

81 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen und eine Enthaltung: So lautete das Ergebnis für Rauschkolb, die damit eine geringfügig schlechtere Zustimmungsquote als bei der Nominierung