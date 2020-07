Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Simone Huth-Haage hat sich in jüngster Zeit für die Reaktivierung der Zellertalbahn eingesetzt und im Landtag eine „Kleine Anfrage“ gestellt.

Im Rahmen dieser Anfrage wollte Huth-Haage wissen, wie das Land die aktuelle Situation bewertet, bis wann und in welcher Höhe das Land die Mittel für die Sanierung der Strecke bewilligen wird, wie die Regierung die Relevanz der Bahn für den Güterverkehr einschätzt, wie die Regierung die Pläne des Kreises beurteilt, neben dem saisonalen Nahverkehr auch einzelne Güterzüge auf die Strecke zu bringen und welche Unterstützung die Kreise Donnersberg und Alzey-Worms sowie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr erwarten können, um im kommenden Jahr wieder in den Verkehr einzusteigen.

„Zeitnah“

Verkehrsminister Volker Wissing ließ dazu mitteilen, dass sein Ministerium „zeitnah die notwendigen weiteren Aktivitäten anstoßen“ werde. Parallel zur Einleitung des Verfahrens mit dem Finanz- und dem Innenministerium werde auch der Donnersbergkreis als Antragsteller aufgefordert werden, „zeitnah die in der Vorlage der Rechnungsprüfungskommission geforderte Überarbeitung der Antragsunterlagen und der Nutzen-Kosten-Untersuchung vorzunehmen“ und dem Verkehrsministerium vorzulegen. „Sobald die entsprechenden Unterlagen vorliegen“, werde „über den vorliegenden Antrag zeitnah entschieden werden“, so Wissing. Wissing teilte außerdem mit, dass aus Sicht der Landesregierung der Güterverkehr „eine ganz wesentliche Komponente in der Konzeption zur Wiederinbetriebnahme der Zellertalbahn“ darstelle. Das Land sei überzeugt, dass bei dem Projekt Zellertalbahn „der weit überwiegende positive Nutzen“ aus dem Güterverkehr komme.