Am 2. Februar 2025 wählt der Donnersbergkreis einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. Doch wer tritt gegen Amtsinhaber Rainer Guth an? Es gibt Anzeichen für eine Kandidatin.

Dass die Sozialdemokraten jemanden ins Rennen um den Chefsessel im Kreishaus schicken wollen, haben sie unlängst im Gespräch mitgeteilt. „Wir wollen eine Alternative bieten und jemanden aufstellen“, sagte SPD-Kreisvorsitzende Jaqueline Rauschkolb aus Eisenberg vor zwei Wochen. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll nun in dieser Woche bestimmt werden, wer die Wahl gegen Rainer Guth (parteilos) antreten will – und gewinnen soll. Dabei verdichten sich die Hinweise, dass Rauschkolb selbst ihren Hut in den Ring wirft. Die Landtagsabgeordnete ist im Kreis ein bekanntes Gesicht. Und das braucht es für den kurzen Wahlkampf, der bevorsteht. Auf Nachfrage wollte Rauschkolb die Kandidatur (noch) nicht bestätigen.