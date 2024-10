Was bislang nur gemunkelt wurde, hat der Kreisvorstand der SPD nun bestätigt: Für die Wahl um das Amt als Landrat des Donnersbergkreises am 2. Februar 2025 haben die Sozialdemokraten Jaqueline Rauschkolb nominiert. Zusammen mit ihr wolle die SPD „für einen Neustart im Donnersbergkreis sorgen“, teilte die Partei in einer Pressemitteilung mit. Die 37-jährige Eisenbergerin, die unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag ist, sei aufgrund ihres Gerechtigkeitsssinns innerhalb ihres politischen Handelns eine gute Wahl, begründet die SPD. Rauschkolb freut sich über die Nominierung und will im Falle ihrer Wahl als Landrätin konkrete Fortentwicklungen für die Menschen im Donnersbergkreis erreichen. Dazu habe sie sich unter anderem „eine Verbesserung der Familienfreundlichkeit, eine bessere Erreichbarkeit der Verwaltung, ein Mehr an digitalen Angeboten, bezahlbares Wohnen, Schulen der Zukunft, Arbeitsplätze vor Ort und vieles mehr“ auf ihre Agenda geschrieben. Auch Wünsche aus der Bevölkerung wie erweiterte Öffnungszeiten der Zulassungsstellen oder eine Prüfung, ob gelbe Tonnen eingeführt werden könnten, seien Themen, die ihr am Herzen liegen. Bis es aber soweit ist, müssen ihre Parteimitglieder Rauschkolb bei einer Mitgliederversammlung am 3. November in Steinbach als Landratskandidatin formell bestätigen.