Unter dem Motto „Quer durch den Kreis“ startet Landrat Rainer Guth in dieser Woche eine Rundreise durch den Donnersbergkreis. Dabei möchte der Kreischef in den Städten und Gemeinden mit den kommunalpolitischen Akteuren, aber auch mit Ehrenamtlern sowie weiteren Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Bei einem Rundgang will er vor Ort sehen, was sich tut, aber auch, wo Nöte und Sorgen bestehen.

Auftakt ist am kommenden Mittwoch, 1. März, in Dreisen. Nach dem Rundgang besteht ab 18.15 Uhr in der Mühlradstube (Bahnhofstraße) für Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Nächster Termin ist am Donnerstag, 9. März, in Kalkofen. Auch hier ist ab 18.15 Uhr im Gemeindehaus ein Austausch mit den Bürgern vorgesehen.