Landrat Rainer Guth wird 2025 erneut für das Amt des Kreischefs kandidieren. Das hat der 53-Jährige am Samstag beim Neujahrsempfang des Donnersbergkreises in Kriegsfeld mitgeteilt. „Mir macht es trotz der gegenwärtigen gewaltigen Herausforderungen nach wie vor große Freude, hier Landrat zu sein“, sagte Guth. Täglich gebe es komplett andere Aufgaben, neue Begegnungen, stünden Pflichten und Entscheidungen an – „das liegt mir“. Deshalb habe er sich entschlossen, „so ich gesund und munter bleibe“, in zwei Jahren eine zweite Amtszeit anzustreben. „Denn gemeinsam, parteiübergreifend können wir auch in Zukunft viel bewegen“, so der Eisenberger. Guth war 2017 als parteiloser Bewerber (unterstützt von CDU und FWG) zum Nachfolger von Winfried Werner (SPD) gewählt worden. Er hatte sich mit 51,9 Prozent der Stimmen gegen Michael Cullmann (SPD, 40,6 Prozent) und Joachim Bayer (parteilos, 7,5 Prozent) durchgesetzt.