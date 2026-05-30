Nebeneinkünfte von Beamten werden per Gesetz veröffentlicht. Der Verdienst von Politikern wird oft diskutiert. Gerade auf kommunaler Ebene ist das Verhältnis aber wichtig.

Es ist so eine Sache mit Politikern: Sie stehen in der Öffentlichkeit, vertreten die Interessen vieler Menschen eines Landes oder einer Region. Doch oft sind sie eine leichte Zielscheibe für Kritik und verbale Angriffe – besonders dann, wenn sich die Bevölkerung benachteiligt fühlt. Beliebtes Beispiel: das Thema Geld. Aus Sicht der „einfachen Leute“ erhalten Politiker – egal ob auf Bundes- oder Kommunalebene – grundsätzlich viel zu viel für ihre Arbeit. Und dann bekommen sie auch noch ordentlich Geld für Ehrenämter und Nebentätigkeiten.

Für 17.000 Euro kann man sich viel leisten

Landrat Rainer Guth sieht sich unter anderem deshalb immer wieder Kritik ausgesetzt. Im Landesbeamtengesetz ist festgelegt, dass jährliche Nebeneinkünfte aus Ehrenämtern oder Sitzungen offengelegt werden müssen. So geschehen auch jüngst für das Jahr 2025. Rund 17.000 Euro, genauer 16.978,86 Euro, hat der Landrat zusätzlich zu seinem regulären Gehalt verdient.

Reaktionen aus verschiedenen Lagern kamen auf. Manche hielten die Summe für zu hoch. „Abzocker“ war in den sozialen Netzwerken zu lesen. Oder: „Interessant, dass die Landratstätigkeit noch genügend Zeit für lukrative Nebenjobs lässt.“ Doch auch Stimmen wurden laut, die den Zusatzverdienst angesichts von Arbeit und Aufwand des Landrats für angemessen hielten. „Für die Position gerechtfertigt“, heißt es da.

Für 17.000 Euro kann man sich heutzutage einen guten Gebrauchtwagen oder einen kleinen Neuwagen kaufen. Oder eine Luxusreise unternehmen. Oder sich fast neun iPhones der neuesten Generation leisten. Ergo: 17.000 Euro sind viel Geld. Aber: Diese knapp 17.000 Euro an Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld hat sich Landrat Guth eben auch erarbeitet.

Kaiserslauterns Landrat verdiente deutlich mehr

Während ich beispielsweise abends bequem auf der Couch liege oder zum Sport gehe, sitzt Rainer Guth nach seiner regulären Arbeit nicht selten noch in Sitzungen oder kümmert sich um seine Ehrenämter. Klar, er hat sich das ausgesucht. Tauschen möchte ich mit ihm trotzdem nicht.

Und: Im Vergleich mit den umliegenden Kreisen schneidet Guth gut ab. Lediglich Otto Rubly im Kreis Kusel verdiente 2025 mit 13.208,36 Euro weniger. Heiko Sippel in Alzey-Worms (20.399,40 Euro), Bettina Dickes in Bad Kreuznach (21.607,56 Euro) und Ralf Leßmeister in Kaiserslautern (26.037,31 Euro) liegen teils deutlich vor dem Kreischef am Fuße des Donnersbergs.

Am Ende bleibt also die Frage, wie man politische Arbeit bewertet: Nur nach der Zahl auf dem Konto – oder auch nach Verantwortung, Termindruck und ständiger öffentlicher Beobachtung? Kritik an Nebeneinkünften gehört zur Demokratie dazu. Sie sollte aber dort aufhören, wo aus berechtigter Diskussion reflexhafte Empörung wird.