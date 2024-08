Die Kreisverwaltung bietet bis Ende des Jahres die Veranstaltungsreihe „Quer durch den Kreis“ an, bei der Landrat Rainer Guth (parteilos) in die Ortsgemeinden im Donnersbergkreis kommt, und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt. Dies geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor.

Demnach wird Guth und die Kreisverwaltung mit der „Quer durch den Kreis“-Veranstaltungsreihe am 5. August ab 18.15 Uhr in Waldgrehweiler vor Ort sein. Treffpunkt ist am Bürgerhaus (Inselstraße 2). Am 6. August geht es um 18.15 Uhr nach Seelen, wo der Treffpunkt am dortigen Bürgerhaus (Hauptstraße 6) ist. Am 14. August ist der Tross mit Landrat Guth in Stahlberg, ebenfalls um 18.15 Uhr, ebenfalls am Bürgerhaus (Ringstraße 20).

Katzenbach steht am 19. August auf dem Reiseplan, Treffpunkt: Bürgerhaus (Am Hofacker 8), bevor es am 20. August nach Finkenbach-Gersweiler geht, Treffpunkt um 18.15 Uhr ist das Dorfgemeinschaftshaus (Hauptstraße 33). Am 21. August ist Guth ab 18.15 Uhr in Ransweiler am Bürgerhaus (Turnhallenweg 5) zu sprechen, am 26. August in Bayerfeld-Steckweiler, 18.15 Uhr am Bürgerhaus (Schlossbergstraße 7). Abschluss der Reihe ist am 27. August in Rüssingen, 18.15 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus.