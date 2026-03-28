Mit einer gemeinsamen Fahrradaktion durch Mainz haben am Freitag alle 24 Landrätinnen und Landräte in Rheinland-Pfalz auf die angespannte Lage der Landkreise aufmerksam gemacht – für den Donnersbergkreis war Rainer Guth dabei. Unter dem Motto „Wir Landkreise strampeln uns ab!“ fuhren sie von der MEWA-Arena quer durch Mainz ins Regierungsviertel und machten damit sichtbar, dass die Kommunen seit Jahren am Limit arbeiten – finanziell, organisatorisch und personell. Zentral für die nächste Wahlperiode sind aus Sicht des Landkreistages eine Finanzausstattung, die es den Landkreisen erlaubt, ihre Kernaufgaben zu erledigen. Eine Bildungspolitik, die fördert und fordert und eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. In allen Bereichen sehen sich die Landkreise mit stetig steigenden Aufgaben, höheren Standards und wachsender Verantwortung konfrontiert, ohne dass die dafür notwendigen Mittel ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Die Landkreise fordern b eine faire und verlässliche Finanzierung, klare Zuständigkeiten und echte Entlastung. Landrat Achim Schwickert, Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz, machte in Mainz deutlich, wie ernst die Lage ist: „Die rheinland-pfälzischen Landkreise strampeln sich seit vielen Jahren ab. Neben einer kontinuierlichen Unterfinanzierung der Kommunen haben wir mit einem zunehmenden Aufgabenzuwachs zu kämpfen. Die neue Landesregierung ist jetzt gefordert. So kann es mit uns nicht weiter gehen, wir müssen in Zukunft alle in die Pedale treten.“

Für den Donnersbergkreis fügt Landrat Rainer Guth hinzu: „Hier in Mainz haben alle Landkreise geschlossen zusammengestanden. Jetzt gilt es, und jetzt ist die Zeit, etwas zu ändern! Der Donnersbergkreis liegt dieses Jahr bei der aktuellen Haushaltsplanung mit 15,6 Millionen Euro im Minus. Dazu kommt, dass unsere Investitionsmittel von der ADD gedeckelt werden und dass der Landesbetrieb Mobilität personell nicht ausreichend ausgestattet ist. Wir brauchen Lösungen, um in Schulen, Kindergärten und Mobilität investieren zu können!“

Ziel der Landrätinnen und Landräte ist es, die neue Landesregierung frühzeitig und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass ohne handlungsfähige Verwaltungen in den Landkreisen zentrale Aufgaben der Daseinsvorsorge – von der Bildung über soziale Angebote bis hin zur Gesundheitsversorgung – nicht dauerhaft gesichert werden können. Die Landkreise erwarten daher, dass die anstehenden Koalitionsverhandlungen dafür genutzt werden – viel Zeit haben wir nicht mehr.