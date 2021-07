Die Hilfen aus dem Donnersbergkreis für die Katastrophengebiete im nördlichen Rheinland-Pfalz sollen koordiniert werden. „Am Anfang ging es darum, ganz schnell Hilfe zu leisten, jetzt muss diese Hilfe strukturiert an den Mann gebracht werden“, sagt Kreisbeigeordneter Jamill Sabbagh, zugleich Vorsitzender der Donnersberger Initiative für Menschen in Not. Auf dem Spendenkonto der Initiative sind innerhalb von drei Tagen bereits knapp 30.000 Euro eingegangen. Finanzielle Unterstützung sei ohnehin eine der drei Hilfskategorien, die nun benötigt würden.

Die zweite: technische Hilfe. Da die gesamte Infrastruktur im Katastrophengebiet wieder in Gang gebracht werden muss, werde handwerkliche Unterstützung ebenso wie technisches Gerät benötigt. Und: Es fehlt an Notunterkünften. Auch da will der Donnersbergkreis mithelfen. Bei der Suche nach freien Ferienwohnungen etwa soll der Tourismusverband einbezogen werden. Aber auch zur ehemaligen Jugendherberge in Steinbach gibt es laut Sabbagh erste Überlegungen.

Aktuell kein Bedarf an Sachspenden

Die Hilfsangebote sollen in den einzelnen Landkreisen ab jetzt zentral erfasst werden. Dafür hat die Kreisverwaltung die E-Mail-Adresse katastrophenhilfe@donnersberg.de eingerichtet, unter der Privatpersonen, Firmen, Vereine und Institutionen ihre Angebote übermitteln sollen. Der Landkreis wiederum gibt die Liste weiter, koordiniert werden die Hilfsleistungen künftig auf Landesebene.

Derzeit gebe es keinen weiteren Bedarf an Sachspenden. Im betroffenen Gebiet gebe es keine Lagerkapazitäten mehr, von dort komme die Bitte, Sachspenden erstmal selbst zu lagern und nicht mehr anzuliefern, weiß der Erste Kreisbeigeordnete Wolfgang Erfurt. Nach wie vor unterstütze der Donnersbergkreis mit Personal, berichtet er: 115 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Schnelleinsatzgruppe sowie 25 Fahrzeuge seien aktuell im Katastrophengebiet, vor allem in den Orten Rech, Dernau und Marienthal.

Info

Technische Hilfsangebote sowie Notunterkünfte können an katastrophenhilfe@donnersberg.de gemeldet werden.