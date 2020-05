Auch im Monat Mai übernimmt der Kreis die Kita-Beiträge für alle Familien, deren Kinder die derzeitige Notbetreuung in den Kindertagesstätten nicht in Anspruch nehmen können. Das hatte Landrat Rainer Guth bereits für den April verfügt. Er hatte damals betont, die Eltern in der schwierigen Lage, die durch die Corona-Krise für viele entstanden sei, nicht alleine zu lassen.

Wer sein Kind nicht in die – mittlerweile erweiterten – Notgruppen geben könne, müsse dieses zu Hause versorgen oder in einer privat organisierten Betreuung unterbringen. Zudem hätten viele Menschen in der momentanen Situation wirtschaftliche Probleme zu befürchten. Sie wolle man „ein Stück weit entlasten“, so Guth. Die Unterstützung ist nun auf diesen Monat ausgedehnt worden, da die Kitas vorerst weiterhin nicht im Regelbetrieb geöffnet sind.