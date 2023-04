Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Liliana Bollmann ist eine mutige Frau. Am Freitag um 17 Uhr wird die erfahrene Gastronomin in Eisenberg inmitten der Pandemie das traditionsreiche Gasthaus „Zum Engel“ wieder eröffnen. Sie hat trotz Corona noch Visionen und sagt über sich selbst: „Ich habe keine Angst.“

Die neue Wirtin lebt seit 30 Jahren in Deutschland, ist aber in Rumänien geboren. 14 Jahre lang hat sie in Flörsheim-Dalsheim bereits die Gaststätte „Bollmann“ geführt.