Seit vielen Jahren veranstaltet der Landfrauenverband Donnersbergkreis Baumpflanzaktionen. Und einmal im Jahr erwandern die Landfrauen die gepflanzten Bäume im Wirkungsbereich der Ortsvereine, um zu schauen, was aus ihnen geworden ist.

In diesem Jahr lädt der Verband für Samstag, 17. Juni, zu einer Wanderung von Morschheim nach Ilbesheim ein. Treff ist um 10 Uhr am Dorfladen in Morschheim, für den Rückweg steht ein Shuttlebus bereit. Vorgesehen ist auch eine Planwagenfahrt von Ilbesheim auf den Schillerhain. Für das leibliche Wohlwird gesorgt. Der Teilnehmerbeitrag beträgt zehn Euro. Es wird um zeitige anmeldung gebeten: Per E-Mail an donnersbergkreis@landfrauen-pfalz.de oder telefonisch unter 0176 26748411.