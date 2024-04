Die meisten Unfälle passieren bekanntlich im Haushalt. Doch was, wenn Kinder plötzlich zu Ersthelfern werden. In Zusammenarbeit mit „EHK Fellner“ werden alle Altersgruppen geschult, speziell auch Führerscheinanwärter.

Die Idee kam Nina Korrell und den Kriegsfelder Landfrauen eher spontan. Als eine Art Präventivmaßnahme, speziell für Jugendliche. „Uns kamen halt Situationen in den Sinn, wie beispielsweise auf dem Spiel- oder Sportplatz. Wenn es da mal zu einer Verletzung kommen würde und es wäre Erste Hilfe nötig“, erzählt Korrell. Heranwachsende mit dem entsprechenden Vorwissen könnten im Ernstfall eben schneller und besser reagieren, wüssten auch, an wen sie sich gezielt werden können. „Also dachten wir uns, dass wir das einfach mal anbieten könnten“, so Korrell. Dass die Nachfrage dann derart groß sein würde, hätte die Vorsitzende der Kriegsfelder Landfrauen aber nicht gedacht. Aus einem Kurs für Jugendliche sind nun drei Kurse geworden – auch Erwachsene und Kinder sollen nun geschult werden.

So waren entsprechend auch zwei Termine nötig. Am Samstag, den 27. April, sind die Kinder und Erwachsenen an der Reihe. Zwei Wochen später, am 11. Mai, dann die Jugendlichen. Stattfinden werden alle Kurse in der Turn- und Festhalle in Kriegsfeld. „Die Plätze für die Kinder sind bereits voll, bei den Jugendlichen und Erwachsenen ist noch ein bisschen Platz, aber da kommen sicher noch welche“, zeigt sich Nina Korrell zufrieden mit der Resonanz auf die erste Auflage des neuen Angebotes. Bis zum 20. April kann man sich bei den Landfrauen noch für die Kurse anmelden. Erwachsene zahlen 40 Euro, der Kurs dauert von 9 bis 13 Uhr. Für Jugendliche und Kinder liegen die Kosten bei 15 Euro und die Kurse enden bereits um 12 Uhr. „Erwachsene können den Kurs aber eben für den Führerschein nutzen oder als Auffrischung“, sagt Korrell. Der Kurs gilt entsprechend als Nachweis, der zum Erhalt des Führerscheins vorgelegt werden muss.

Für Kinder ist der Ansatz spielerisch

Bei den Kindern und Jugendlichen geht es eher darum, Grundlagen zu vermitteln. Die Firma EHK Fellner aus Würzweiler bietet alle Kurse an. Für die Kleinen gibt es die Möglichkeit, den goldenen „Pflasterpass“ zu bekommen. Erste Übungen an der Reanimationspuppe gehört ebenso dazu wie das allseits beliebte Aufbringen von Pflastern. „Es wird auch ein echter Rettungswagen, der besichtigt werden kann. So soll den Kindern auch ein wenig die Angst genommen werden“, sagt Korrell. Mit spielerischem Ansatz soll den Kindern erklärt werden, was im Ernstfall zu tun ist – vor allem, wo man anrufen muss und welche Informationen dann für den Notruf wichtig sind. An Fünf- bis Achtjährige richtet sich das Angebot. Der Kurs für Jugendliche zielt dann auf die Gruppe der Neun- bis 15-Jährigen und soll diese Dinge vertiefen und erste Schritte in Richtung Erste Hilfe vermitteln.

„Die Rückmeldungen, die wir auf unsere Idee bisher haben, sind sehr positiv“, freut sich Korrell auf die Premiere. Es sei zudem bereits angedacht, das Angebot künftig regelmäßig zu wiederholen. „Es gibt auch Interessierte, die an den Terminen nicht können und außerdem ja auch immer wieder neue Kinder im entsprechenden Alter“, sagt sie. Vorstellen könnten sich die Landfrauen außerdem auch einen Kurs für Erste Hilfe am Kind.