„Landfrauen helfen Landfrauen“ heißt die Spendenaktion, bei der auch der Landfrauenverband Donnersbergkreis die Landfrauen in den Überschwemmungsgebieten in Rheinland-Pfalz unterstützen will. Die Spenden sollen kurzfristig und gezielt an besonders schlimm betroffene Landfrauen weitergegeben werden, kündigt der Kreisverband an. Gesammelt wird auf dem Konto des Landfrauenverbandes Donnersbergkreis, Iban DE86 5405 1990 0007 0318 42 unter dem Kennwort „Flutopfer“.