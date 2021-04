Im Straßenausbauprogramm des Donnersbergkreises ist es das kostspieligste Projekt, das für dieses Jahr geplant ist: der Ausbau der Kreisstraße 74 zwischen Ramsen und der Landkreisgrenze. Das Land hat nun dafür eine Zuwendung in Höhe von 1,78 Millionen Euro bewilligt. Die Gesamtkosten sind mit 2,5 Millionen Euro veranschlagt.

Der auszubauende Streckenabschnitt ist rund 2,2 Kilometer lang. Er zweigt zwischen Eisenberg und Ramsen ab von der Landesstraße 395 und verläuft in Richtung Hettenleidelheim. „Wir wollen gut ausgebaute und sichere Straßen als Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort sowie zu einer besseren Lebensqualität in der Region“, erläuterte Verkehrsminister Volker Wissing laut einer Pressemitteilung seines Ministeriums die Förderung dieser Ausbaumaßnahme des Donnersbergkreises. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid versenden. Durch den geplanten Ausbau der Kreisstraße sollen Verkehrsablauf und -sicherheit in diesem Bereich des Landkreises nachhaltig verbessert werden.