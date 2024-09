Die Fußballer des SV Kirchheimbolanden sind am Sonntag ganz knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Der Landesligaaufsteiger kam beim Topteam TuS Hohenecken zu einem 2:2 (1:1). Bis in die Nachspielzeit lag der Neuling sogar vorne.

Der Tabellenzweite TuS Hohenecken