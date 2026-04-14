Der SVK dominiert in der Partie gegen den Tabellenvierten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und steht nun auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

Landesligist SV Kirchheimbolanden hat seine Heimpartie am Sonntag gegen die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied mit 3:1 (1:1) gewonnen und sich in der Tabelle auf den sechsten Platz verbessert. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft war über 90 Minuten brutal dominant. Momentan macht es wirklich sehr viel Spaß. Ich würde sagen, ich bin in unser Spiel gerade richtig verliebt“, sagte Spielertrainer Timo Riemer nach der Partie vor rund 100 Zuschauern auf dem Rasenplatz auf dem Schillerhain.

Der SV Kirchheimbolanden machte von Beginn an Druck und erspielte sich schnell gute Torchancen. Die favorisierte SG Meisenheim/Desloch/Lauschied hatte mit der Spielweise der Gastgeber Probleme, kam offensiv kaum zur Entfaltung. In der 36. Spielminute setzte sich Thomas Rothecker auf der rechten Seite durch, flankte in den gegnerischen Strafraum, wo Felix Reißmann den Ball aus spitzem Winkel über den Meisenheimer Torwart Johannes Körner zum 1:0 für den SVK lupfte. Doch wenig später kam die SG zum Ausgleich. Mika Maurer erzielte mit einem Freistoß aus 25 Metern das 1:1 (42.). Das Unentschieden zur Halbzeit war für das Team von der Nahe doch ziemlich schmeichelhaft.

Max Höflich macht den Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel spielte der SV Kirchheimbolanden weiter dominant. Nach einem Eckball traf Rico Sprenger zum 2:1 (51.) für die Donnersberger. Der Treffer gab dem SVK weiter Selbstvertrauen. Defensiv hatten die Kirchheimbolandener weiter gegen Meisenheim alles im Griff. In der Schlussminute machten die Platzherren dann alles klar. Nach einem weiteren guten Angriff über die rechte Seite fiel das 3:1 (90.). Christoph Leber flankte im Anschluss an einen Konter in die Mitte. Max Höflich lief mit und setzte den Ball ins Meisenheimer Tor.

„Wie wir spielen, das macht mich doch sehr stolz“, sagte Kirchheimbolandens Spielertrainer Timo Riemer und ergänzte: „Die Niederlage in der vergangenen Woche gegen den SC Hauenstein war schon überflüssig. Die Mannschaft ist in der Rückrunde auf einem ganz hohen Level.“

Gäste im Training

Für einen Platz in der oberen Tabellenregion wird es für den SV Kirchheimbolanden in dieser Spielzeit aber nicht mehr reichen. Die Riemer-Elf hat bei noch sechs Saisonpartien derzeit zehn Punkte Rückstand auf den Zweiten SV Hermersberg. Durch den Sieg verkürzten die Kirchheimbolandener den Rückstand in der Tabelle auf die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, die mit 38 Zählern auf dem vierten Rang steht, auf vier Zähler. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich einfahren“, so Riemer.

In dieser Woche sind zwei weitere mögliche Neuzugänge zum Training am Schillerhain zu Gast. „Das sind junge Spieler mit U19-Regionalliga-Erfahrung“, betonte Riemer.