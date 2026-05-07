Der SV Kirchheimbolanden will weiter in der Erfolgsspur bleiben. Spielertrainer Timo Riemer wittert sogar noch eine Chance im Kampf um den zweiten Tabellenplatz.

Die Donnersberger empfangen am Sonntag, 15 Uhr, auf eigenem Rasen im Sportpark Schillerhain die TSG Trippstadt. „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, die Begegnung gewinnen, ist vielleicht in den abschließenden beiden Saisonpartien noch einmal der zweite Rang drin“, sagt der Kirchheimbolandener Coach.

Mit einem 4:2-Auswärtserfolg beim derzeitigen Tabellenzweiten SV Hermersberg wahrte der SV Kirchheimbolanden am vergangenen Wochenende seine theoretische Aufstiegschance. Die Donnersberger belegen derzeit mit 43 Punkten den fünften Tabellenrang. Hermersberg hat bislang 48 Zähler eingesammelt, aber auch schon eine Partie mehr als die Kirchheimbolandener gespielt. Der Ligadritte, die SG Meisenheim/ Desloch/ Lauschied, hat im Moment die besten Karten. Das Team von der Nahe sitzt dem SV Hermersberg mit 47 Punkten im Nacken. Auch die SG hat wie der SV Kirchheimbolanden erst 25 Partien absolviert, könnte mit einem Sieg in einem Nachholspiel noch an den Hermersbergern vorbeiziehen.

Alle Leistungsträger an Bord

Auf Tabellenrang vier liegt derzeit der SC Hauenstein mit 46 Punkten, ebenfalls noch in aussichtsreicher Position. Die Südwestpfälzer, die lange an der Tabellenspitze standen, taten sich zuletzt aber sehr schwer. „Die sind in einem Abstiegsstrudel, genauso wie wir das in der Hinrunde waren, als wir sieben Partien am Stück verloren haben. Da rauszukommen, ist verdammt schwierig. Ich denke, die haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun“, sagt Riemer.

Gegen Trippstadt hat der Kirchheimbolandener Coach wieder alle Leistungsträger an Bord. Samuele Gualtieri und Henrik Hillesheim konnten die Woche wieder trainieren. „Die Jungs machen das derzeit sehr gut, wir haben Hermersberg nach schwierigen ersten zehn Minuten wirklich dominiert. Wenn wir die Gelb-Rote Karte nicht bekommen, geht das deutlicher aus“, ist sich Riemer sicher. Nach dem frühen 0:1 kämpfte sich der SVK in die Partie eindrucksvoll zurück und ging selbst mit 4:1 in Front. Die Gelb-Rote Karte für Marvin Hendricks stoppte dann den Kirchheimbolandener Offensivlauf. „Aber wir haben super verteidigt in Unterzahl“, lobt Kirchheimbolandens Spielertrainer Timo Riemer.

Revanche fürs Hinspiel fest im Blick

Der anstehende SVK-Gegner TSG Trippstadt belegt den achten Tabellenrang, kann befreit aufspielen. Im Hinspiel kassierte der SVK in Trippstadt eine deutliche 1:5-Niederlage. „Wir haben deshalb noch etwas gut zu machen. Die TSG ist aber ein ganz ekliger Gegner, schwer zu bespielen. Sie haben schnelle Außenakteure, die müssen wir in den Griff bekommen“, sagt Riemer und betont: „Dann schauen wir einmal, wie die anderen Teams da oben so spielen. Klar ist, wenn die Meisenheimer in ihrer Partie bei den Sporfreunden Bundenthal, die ja am vergangenen Wochenende schon sensationell gegen Hauenstein gewonnen haben, patzen, dann sind wir in der Endphase aber voll dabei im Kampf um Rang zwei“, macht der Kirchheimbolandener Spielertrainer klar.