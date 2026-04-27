Das Team von Spielertrainer Timo Riemer besiegte zuhause auf dem Schillerhain den FC Schmittweiler-Callbach mit 6:2 (3:1). „Eine ordentliche Leistung“, wie Riemer betonte.

In der Tabelle der Landesliga West kletterte der SVK durch diesen Erfolg vor rund 150 Zuschauern auf den fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Ligazweiten SV Hermersberg beträgt aber weiterhin sieben Punkte. Dennoch: Der SVK trifft am kommenden Wochenende auf Hermersberg. „Wenn wir die Partie gewinnen, dann kommen wir auf fünf Punkte heran, und wir haben ja noch ein Spiel weniger als Hermersberg. Wir schnuppern also an Rang zwei. Das wird ein Topspiel zwischen den gerade aktuell besten Teams in der Liga“, betont Timo Riemer.

Gegen Schmittweiler-Callbach machte der nunmehr Tabellenfünfte von Beginn an viel Druck. Simon Bumb stellte mit seinen beiden Toren in den ersten zehn Minuten (6., 9.) schnell die Weichen auf Sieg für die Platzherren. Außenstürmer Felix Reißmann erzielte dann sogar noch das 3:0 (26.) für die Donnersberger. „In der Folge haben wir es dann aber leider verpasst, das vierte oder sogar fünfte Tor nachzulegen. Wenn wir die Treffer machen, dann geht die Partie sicher noch deutlicher für uns aus“, sagte SV-Spielertrainer Timo Riemer.

Riemer: „Mal schauen, was noch so geht“

Kurz vor der Pause kam Schmittweiler-Callbach zum 1:3. Aurel Rech traf für den FC und gab seiner Mannschaft neue Hoffnung. Doch so richtig in Gefahr gerieten die Kirchheimbolandener in der Folge nicht mehr. Leonid Morina stellte mit dem 4:1 (70.) den alten Abstand wieder her. Schmittweiler-Callbach verkürzte zwar auf 2:4 (74.). Der Torschütze des FC war erneut Aurel Rech. Doch in der Schlussphase schraubten die Kirchheimbolandener das Ergebnis weiter in die Höhe. Max Höflich erzielte das 5:2 (77.). In der Schlussminute erhöhte Henrik Hillesheim noch auf 6:2 (90.) und machte damit das halbe Dutzend Kirchheimbolandener Tore voll.

„Insgesamt war es sicherlich nicht unsere beste Leistung in dieser Saison, Aber es war ordentlich. Die Gegentore waren unnötig, das hat mich ein bisschen genervt. Aber insgesamt bin ich voll mit dem Spiel meiner Mannschaft zufrieden“, zog Timo Riemer nach Schlusspfiff ein positives Fazit. Durch den Erfolg und der gleichzeitigen Niederlage des SV Rodenbach gegen den Ligazweiten SV Hermersberg (1:3) kletterte der SVK nun mit 40 Punkten auf den fünften Rang. Der Ligadritte SC Hauenstein ist nur noch drei Zähler vor den Donnersbergern. „Wir wollen bis zum Rundenschluss noch einmal alles geben. Wir haben noch vier Spiele, die wollen wir alle gewinnen und dann mal schauen, was noch so geht“, gestand Timo Riemer.

Lukas Bossong verlässt den SVK Richtung Imsbach

Neuzugänge für die kommende Spielzeit kann der SV Kirchheimbolanden derzeit noch nicht melden. Riemer betonte: „Es wird sich auf jeden Fall noch etwas tun. Ein paar Spieler brauchen wir noch. In den Trainingseinheiten in den kommenden Wochen erwarten wir noch den ein oder anderen Akteur. Mal schauen, was noch passiert.“

Einen weiteren Abgang musste der SVK-Spielertrainer aber vermelden: Angreifer Lukas Bossong wird den SVK wieder verlassen. „Er hat sich beruflich verändert und wird wieder zu seinem Heimatverein SV Imsbach in die B-Klasse zurückgehen“, betonte Timo Riemer.